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Yeni Zelanda'da Kovid-19 kuralları şaka zannedildi: Pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
Yeni Zelanda'da Kovid-19 kuralları şaka zannedildi: Pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in liderliğindeki hükümet, yeni koronavirüs kurallarını açıkladı. Ancak getirilen katı tedbirlerdeki bir takım... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:26+0300
2022-01-28T11:26+0300
koronavirüs
yeni zelanda
karantina
jacinda ardern
koronavirüs
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Yeni Zelanda hükümeti, koronavirüs testi pozitif olanlara 14 gün karantina zorunluluğu getiren, ancak testi pozitif olanlarla aynı evde yaşayan temaslılara ise 24 güne kadar karantinada kalmayı mecbur kılan yeni salgın tedbirlerini açıkladı.Söz konusu tutarsızlık nedeniyle halk, Jacinda Ardern'in liderliğindeki hükümetin yayınladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin gerçek olup olmadığından şüphe duymaya başladı. Kurallarda şu ifadeye yer verildi:Ancak hükümet, kafa karıştıran karantina kuralının bir hata olmadığını ve pozitif vakanın bulunduğu hane halkının 24 gün boyunca tecrit edilmesi gerektiğini söylüyor.Yeni kurallar, işverenlerin ve çalışanların uzayan karantina süresinin çalışma düzenini nasıl etkileyeceği konusundaki endişelerini şimdiden tetiklemiş durumda. Yeni Zelandalı bir sosyal medya kullanıcısı "İnsanlara maddi olarak yardım etmiyorlarsa, bu kurallara gerçekten uyulacağından şüpheliyim, insanların beslemesi gereken çocukları ve bakması gereken evleri var." derken, bir diğeri "Hükümet ne yaptığını bilmiyor" eleştirisinde bulundu.Haze isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Kimin bu kadar yıllık izni var, çünkü bizim işimizde yapmamız gereken sadece bu, yıllık iznimizi kullanmak" ifadelerini kullanırken, BuckettLaw hukuk bürosundan iş avukatı Barbara Buckett, RNZ'ye yaptığı açıklamada evden çalışamayan kişilerin mevcut izin sürelerini 24 güne nasıl uzatabilip uzatamayacaklarının belirsiz olduğunu söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220123/yeni-zelanda-basbakani-ardern-omicron-varyanti-nedeniyle-dugununu-erteledi-1053028254.html
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yeni zelanda, karantina, jacinda ardern, koronavirüs

Yeni Zelanda'da Kovid-19 kuralları şaka zannedildi: Pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina

11:26 28.01.2022
© REUTERS / POOLJacinda Ardern
Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / POOL
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Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in liderliğindeki hükümet, yeni koronavirüs kurallarını açıkladı. Ancak getirilen katı tedbirlerdeki bir takım detaylar, halkın açıklamayı şaka olarak algılamasına neden oldu.
Yeni Zelanda hükümeti, koronavirüs testi pozitif olanlara 14 gün karantina zorunluluğu getiren, ancak testi pozitif olanlarla aynı evde yaşayan temaslılara ise 24 güne kadar karantinada kalmayı mecbur kılan yeni salgın tedbirlerini açıkladı.
Söz konusu tutarsızlık nedeniyle halk, Jacinda Ardern'in liderliğindeki hükümetin yayınladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin gerçek olup olmadığından şüphe duymaya başladı.
Kurallarda şu ifadeye yer verildi:
"Pozitif vaka olarak karantinanızın sona ermesinden sonra hane halkı üyelerinizin en az 10 gün daha tecritte kalmaları gerekecektir. Bu, sizden daha uzun süre karantina altında olmaları gerektiği anlamına gelir."
Ancak hükümet, kafa karıştıran karantina kuralının bir hata olmadığını ve pozitif vakanın bulunduğu hane halkının 24 gün boyunca tecrit edilmesi gerektiğini söylüyor.
Yeni kurallar, işverenlerin ve çalışanların uzayan karantina süresinin çalışma düzenini nasıl etkileyeceği konusundaki endişelerini şimdiden tetiklemiş durumda. Yeni Zelandalı bir sosyal medya kullanıcısı "İnsanlara maddi olarak yardım etmiyorlarsa, bu kurallara gerçekten uyulacağından şüpheliyim, insanların beslemesi gereken çocukları ve bakması gereken evleri var." derken, bir diğeri "Hükümet ne yaptığını bilmiyor" eleştirisinde bulundu.
Haze isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Kimin bu kadar yıllık izni var, çünkü bizim işimizde yapmamız gereken sadece bu, yıllık iznimizi kullanmak" ifadelerini kullanırken, BuckettLaw hukuk bürosundan iş avukatı Barbara Buckett, RNZ'ye yaptığı açıklamada evden çalışamayan kişilerin mevcut izin sürelerini 24 güne nasıl uzatabilip uzatamayacaklarının belirsiz olduğunu söyledi:
'Gerçekten hastalık izni gerekliliklerine uyan zorunlu bir izin durumu olup olmadığı konusunda netlik yok ve bu durum kesinlikle çoğu insanın 24 günlük hastalık iznini tüketecek."
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