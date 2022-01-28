https://tr.sputniknews.com/20220128/yeni-zelandada-kovid-19-kurallari-saka-zannedildi-pozitiflere-14-temaslilara-24-gun-karantina-1053227932.html

Yeni Zelanda'da Kovid-19 kuralları şaka zannedildi: Pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina

Yeni Zelanda'da Kovid-19 kuralları şaka zannedildi: Pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in liderliğindeki hükümet, yeni koronavirüs kurallarını açıkladı. Ancak getirilen katı tedbirlerdeki bir takım... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T11:26+0300

2022-01-28T11:26+0300

2022-01-28T11:26+0300

koronavirüs

yeni zelanda

karantina

jacinda ardern

koronavirüs

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Yeni Zelanda hükümeti, koronavirüs testi pozitif olanlara 14 gün karantina zorunluluğu getiren, ancak testi pozitif olanlarla aynı evde yaşayan temaslılara ise 24 güne kadar karantinada kalmayı mecbur kılan yeni salgın tedbirlerini açıkladı.Söz konusu tutarsızlık nedeniyle halk, Jacinda Ardern'in liderliğindeki hükümetin yayınladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin gerçek olup olmadığından şüphe duymaya başladı. Kurallarda şu ifadeye yer verildi:Ancak hükümet, kafa karıştıran karantina kuralının bir hata olmadığını ve pozitif vakanın bulunduğu hane halkının 24 gün boyunca tecrit edilmesi gerektiğini söylüyor.Yeni kurallar, işverenlerin ve çalışanların uzayan karantina süresinin çalışma düzenini nasıl etkileyeceği konusundaki endişelerini şimdiden tetiklemiş durumda. Yeni Zelandalı bir sosyal medya kullanıcısı "İnsanlara maddi olarak yardım etmiyorlarsa, bu kurallara gerçekten uyulacağından şüpheliyim, insanların beslemesi gereken çocukları ve bakması gereken evleri var." derken, bir diğeri "Hükümet ne yaptığını bilmiyor" eleştirisinde bulundu.Haze isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Kimin bu kadar yıllık izni var, çünkü bizim işimizde yapmamız gereken sadece bu, yıllık iznimizi kullanmak" ifadelerini kullanırken, BuckettLaw hukuk bürosundan iş avukatı Barbara Buckett, RNZ'ye yaptığı açıklamada evden çalışamayan kişilerin mevcut izin sürelerini 24 güne nasıl uzatabilip uzatamayacaklarının belirsiz olduğunu söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220123/yeni-zelanda-basbakani-ardern-omicron-varyanti-nedeniyle-dugununu-erteledi-1053028254.html

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yeni zelanda, karantina, jacinda ardern, koronavirüs