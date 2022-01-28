https://tr.sputniknews.com/20220128/yollar-buzlaninca-yesillik-fiyatlari-cep-yakti-1053223333.html

Yollar buzlanınca yeşillik fiyatları cep yaktı

Yollar buzlanınca yeşillik fiyatları cep yaktı

Ülke genelindeki olumsuz hava şartları sebze taşınmasını etkileyince yeşillik fiyatları kısa sürede neredeyse iki katına çıktı. İstanbul'da halde fiyatlar... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T09:51+0300

2022-01-28T09:51+0300

2022-01-28T10:00+0300

ekonomi

kar

sebze

zam

fiyat

hal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044151015_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_02b31a0e468c2d8b8c296264bd869e91.jpg

Son günlerde tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuklar, birçok yönden hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yollarda meydana gelen buzlanma, tedarik zincirinin de aksamasına neden oldu. Marul, maydanoz, roka, tere gibi sebzelerin fiyatları neredeyse iki katına yükseldi.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul HALDER Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, İstanbul’da bulunan Bayrampaşa ve Ataşehir’deki iki toptancı halinde ürün arzının yüzde 40 düştüğünü söyledi.Ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirten Toktürk, “Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak” dedi.İstanbul'da halde fiyatlar açıklanmadıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından her gün açıklanan meyve ve sebze ürünlerin fiyatı 25 ve 26 Ocak tarihlerinde açıklanmadı. Söz konusu tarihlerde kar yağışının etkili olması ve hallere gelmesi gereken birçok aracın yollarda kalmasından dolayı yeterince ürünlerin olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Dün açıkladığı fiyatlara göre en yüksek fiyat artışı yüzde 66.6 artış ile salatalıkta (Çengelköy) meydana geldi. Patlıcan, fasulye ve kabakta yüzde 50 varan fiyat artışı yaşandığı görülüyor.“Yolların kapalı olması direkt fiyatları etkiledi”Eskişehir’de pazar esnafı Sedat Özer, yeşilliğin diğer şehirlerden geldiğini belirterek fiyatlardaki bu yükselişin nedenini açıkladı. Yolların kapalı olmasının fiyatları direkt olarak etkilediğini aktaran Özer, “Eskişehir’deki olumsuz hava şartları yüzünden üretim olmadığı için sebzeler şu anda İstanbul, Antalya gibi şehirlerden geliyor. Yolların kapalı olması zaten direkt fiyatları etkiledi. Çaresi yok bu işin. Müşteriler tabii ki de tepki verecek, bu fiyatlara herkes tepki verir. Şampiyon roka. 2 TL iken 5 TL oldu. Bu piyasa 10-15 gün sonra normale döner. Şu anda mal sıkıntısından dolayı bu şekilde” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar, sebze, zam, fiyat, hal