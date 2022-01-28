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https://tr.sputniknews.com/20220128/yollar-buzlaninca-yesillik-fiyatlari-cep-yakti-1053223333.html
Yollar buzlanınca yeşillik fiyatları cep yaktı
Yollar buzlanınca yeşillik fiyatları cep yaktı
Ülke genelindeki olumsuz hava şartları sebze taşınmasını etkileyince yeşillik fiyatları kısa sürede neredeyse iki katına çıktı. İstanbul'da halde fiyatlar... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T09:51+0300
2022-01-28T10:00+0300
ekonomi
kar
sebze
zam
fiyat
hal
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Son günlerde tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuklar, birçok yönden hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yollarda meydana gelen buzlanma, tedarik zincirinin de aksamasına neden oldu. Marul, maydanoz, roka, tere gibi sebzelerin fiyatları neredeyse iki katına yükseldi.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul HALDER Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, İstanbul’da bulunan Bayrampaşa ve Ataşehir’deki iki toptancı halinde ürün arzının yüzde 40 düştüğünü söyledi.Ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirten Toktürk, “Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak” dedi.İstanbul'da halde fiyatlar açıklanmadıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından her gün açıklanan meyve ve sebze ürünlerin fiyatı 25 ve 26 Ocak tarihlerinde açıklanmadı. Söz konusu tarihlerde kar yağışının etkili olması ve hallere gelmesi gereken birçok aracın yollarda kalmasından dolayı yeterince ürünlerin olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Dün açıkladığı fiyatlara göre en yüksek fiyat artışı yüzde 66.6 artış ile salatalıkta (Çengelköy) meydana geldi. Patlıcan, fasulye ve kabakta yüzde 50 varan fiyat artışı yaşandığı görülüyor.“Yolların kapalı olması direkt fiyatları etkiledi”Eskişehir’de pazar esnafı Sedat Özer, yeşilliğin diğer şehirlerden geldiğini belirterek fiyatlardaki bu yükselişin nedenini açıkladı. Yolların kapalı olmasının fiyatları direkt olarak etkilediğini aktaran Özer, “Eskişehir’deki olumsuz hava şartları yüzünden üretim olmadığı için sebzeler şu anda İstanbul, Antalya gibi şehirlerden geliyor. Yolların kapalı olması zaten direkt fiyatları etkiledi. Çaresi yok bu işin. Müşteriler tabii ki de tepki verecek, bu fiyatlara herkes tepki verir. Şampiyon roka. 2 TL iken 5 TL oldu. Bu piyasa 10-15 gün sonra normale döner. Şu anda mal sıkıntısından dolayı bu şekilde” dedi.
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kar, sebze, zam, fiyat, hal

Yollar buzlanınca yeşillik fiyatları cep yaktı

09:51 28.01.2022 (güncellendi: 10:00 28.01.2022)
© SputnikManav, sebze, meyve, fiyat
Manav, sebze, meyve, fiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
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Ülke genelindeki olumsuz hava şartları sebze taşınmasını etkileyince yeşillik fiyatları kısa sürede neredeyse iki katına çıktı. İstanbul'da halde fiyatlar açıklanmadı.
Son günlerde tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuklar, birçok yönden hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yollarda meydana gelen buzlanma, tedarik zincirinin de aksamasına neden oldu. Marul, maydanoz, roka, tere gibi sebzelerin fiyatları neredeyse iki katına yükseldi.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul HALDER Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, İstanbul’da bulunan Bayrampaşa ve Ataşehir’deki iki toptancı halinde ürün arzının yüzde 40 düştüğünü söyledi.
Ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirten Toktürk, “Şu anda Antalya bölgesinde son birkaç gündür hava şartlarından dolayı sera üretimi oldukça düştü. Kış ayı olması, seraların yeterince ısıtılmaması ve güneş ışığının olmamasından dolayı üretim arzında ciddi bir düşüş var. Tahminime göre verimde yüzde 50 oranında bir azalma var. Mevsimsel olarak da sera dışında sebze üretimi yapılmıyor. Şubat ayından Mart’ın 20’sine kadar sera ürünleri üretiminde çok büyük bir rahatlama olmayacak” dedi.

İstanbul'da halde fiyatlar açıklanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından her gün açıklanan meyve ve sebze ürünlerin fiyatı 25 ve 26 Ocak tarihlerinde açıklanmadı. Söz konusu tarihlerde kar yağışının etkili olması ve hallere gelmesi gereken birçok aracın yollarda kalmasından dolayı yeterince ürünlerin olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Dün açıkladığı fiyatlara göre en yüksek fiyat artışı yüzde 66.6 artış ile salatalıkta (Çengelköy) meydana geldi. Patlıcan, fasulye ve kabakta yüzde 50 varan fiyat artışı yaşandığı görülüyor.

“Yolların kapalı olması direkt fiyatları etkiledi”

Eskişehir’de pazar esnafı Sedat Özer, yeşilliğin diğer şehirlerden geldiğini belirterek fiyatlardaki bu yükselişin nedenini açıkladı. Yolların kapalı olmasının fiyatları direkt olarak etkilediğini aktaran Özer, “Eskişehir’deki olumsuz hava şartları yüzünden üretim olmadığı için sebzeler şu anda İstanbul, Antalya gibi şehirlerden geliyor. Yolların kapalı olması zaten direkt fiyatları etkiledi. Çaresi yok bu işin. Müşteriler tabii ki de tepki verecek, bu fiyatlara herkes tepki verir. Şampiyon roka. 2 TL iken 5 TL oldu. Bu piyasa 10-15 gün sonra normale döner. Şu anda mal sıkıntısından dolayı bu şekilde” dedi.
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