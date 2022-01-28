https://tr.sputniknews.com/20220128/zelenskiy-rus-birliklerinin-sinirdaki-varligi-2021in-baslarina-oranla-daha-yuksek-seviyede-degil-1053251817.html

Zelenskiy: Rus birliklerinin sınırdaki varlığı 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede değil

Zelenskiy: Rus birliklerinin sınırdaki varlığı 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede değil

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarındaki varlığının 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede olduğunu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T21:02+0300

2022-01-28T21:02+0300

2022-01-28T21:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de yabancı medya temsilcileri için düzenlediği basın toplantısında, Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarındaki varlığının 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede olduğunu düşünmediğini söyledi.Zelenskiy, “Bugün sınırlarda eskisinden daha büyük bir artış görmüyoruz. Evet, asker sayısında bir artış var, ancak bunu daha önce 2021'in başlarında, Rusya’nın askeri tatbikatlarından bahsederken dile getirmiştim. O dönemde artış daha fazlaydı, ABD ve Avrupalı ortaklar bizi destekliyordu. Rusya'ya askerlerini geri çekme çağrısı yaptılar. Şu anda durumun, Rusya’nın askeri tatbikatlar yaptığı dönemdekinden daha gergin olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.Kiev, NATO üyeliği konusunda somut adımlar bekliyorUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun güvenlik garantisi olduğunu, Kiev’in ülkenin ittifaka üyeliği konusunda somut adımlar beklediğini söyledi.Zelenskiy, “Güvenlik ve garantilerden bahsediyoruz. NATO üyeliği konusunda somut adımlar bekliyoruz. Bir şeye güvenmemiz gerekiyor.İkincisi, ordumuzun seviyesi. NATO'da olalım ya da olmayalım, ordumuzu kesinlikle geliştiriyoruz, bunu yapmalı ve kendimizi korumalıyız. Şimdi kesinlikle anlıyoruz ki, eğer NATO'da değilsek, kendi kendimizi savunmamız gerekiyor ve eğer kendi kendimizi savunuyorsak saldırganlığın ardından gelen yaptırımların ne anlama geldiğini sormak durumundayız” dedi..Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmasına yönelik yaptırımların saldırıdan sonra değil, önce uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, “Saldırıdan sonra uygulanacak yaptırımları ne yapalım? Söz konusu yaptırımlar kesinlikle ülkemiz için değil, AB ülkelerine yönelik büyük ölçekli saldırganlığı caydırmak için yapılıyor. Ancak bu, ülkemiz kullanılarak yapılmamalı. Bunu yapamazsınız, 15 bin insanımız öldü ve dünyadaki birçok ülke yaptırımları ‘sonra’ tartışıyor. Bunun adil olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.'Donbass konusu görüşülmeyecekse Lavrov’un davetine neden icabet edeyim'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Zelenskiy’in Putin ile ikili görüşme talebi olması durumunda buna açık oldukları' şeklindeki açıklamasını değerlendiren Zelenskiy,, “Donbass konusu görüşülmeyecekse Lavrov’un davetine neden icabet edeyim” dedi.Zelensiy, “Son zamanlarda, Rusya Dışişleri Bakanı şöyle diyor: Ukrayna Devlet Başkanı müzakere istiyorsa, St. Petersburg, Moskova, veya Soçi’'ye gelsin... öncelikle, neden böyle bir mesaj? Ve sözkonusu müzakerelerde Donbass’ı konuşamayız, bu bir iç mesele, diyor. Neden bu formatı kabul etmeyecek birini bu tür müzakereler yapmaya davet ediyorsun, yapacak başka işiniz mi yok? Neden hiçbir sonuç vermeyecek şeyler teklif ediyorsun?” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, bir araya gelmek istediğini ve hiç bir formattan çekinmediğini belirterek, “İkili format mı, fark etmez, hazırım. Neden Soçi’ye davet ediliyorum, ne için? Kayak yapmam için mi?” dedi.Zelenkiy, Donbass konusunun görüşülmeyeceği müzakerelere katılmayacağının altını çizdi.

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rusya, rus ordusu, vladimir zelenskiy