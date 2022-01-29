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https://tr.sputniknews.com/20220129/adalet-bakanliginda-devir-teslim--abdulhamit-gul-gorevi-bekir-bozdaga-devrediyor-1053263490.html
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Abdülhamit Gül görevi Bekir Bozdağ'a devrediyor
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Abdülhamit Gül görevi Bekir Bozdağ'a devrediyor
29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T14:13+0300
2022-01-29T14:13+0300
2022-01-29T14:13+0300
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abdülhamit gül
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Abdülhamit Gül görevi Bekir Bozdağ'a devrediyor
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