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Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Abdülhamit Gül görevi Bekir Bozdağ'a devrediyor
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Abdülhamit Gül görevi Bekir Bozdağ'a devrediyor
29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T14:13+0300
2022-01-29T14:13+0300
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252
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abdülhamit gül

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Abdülhamit Gül görevi Bekir Bozdağ'a devrediyor

14:13 29.01.2022
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