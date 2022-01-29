https://tr.sputniknews.com/20220129/afgan-gaspci-genci-kiyafetlerine-kadar-soyup-olume-terk-etti-ayaklarini-kaybedebilir-1053258146.html

Afgan gaspçı, genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti: 'Ayaklarını kaybedebilir'

Afgan gaspçı, genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti: 'Ayaklarını kaybedebilir'

İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T02:17+0300

2022-01-29T02:17+0300

2022-01-29T02:17+0300

türkiye

istanbul

sığınmacı

gasp

afgan

genç

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İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan 23 yaşındaki Berkay Köklü, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.Kanal D'den Elif Yavuz'un haberine göre, kar yağışının etkili olduğu günlerde Gürpınar Balık Hali'ndeki gece mesaisini bitiren Köklü, sabah evine gitmek için yola çıktığında Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi.Gaspçı; telefonu, kıyafetleri ve ayakkabılarını aldığı Köklü'yü dondurucu soğukta ölüme terk etti.Üzerinde sadece pijamaları kalan Köklü, 7-8 saat boyunca kilometrelerce karda yürümek zorunda kaldı.Çocuklarına ulaşamayan aile karakola giderek kayıp bildiriminde bulunurken Köklü, karşılaştığı bir taksicinin telefonundan ağabeyini arayarak yardım istedi.Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.Berkay Köklü'nün babası ise, "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" ifadelerini kullandı.Çaldığı telefonu Fatih'te satmaya çalışan gaspçı ise, Köklü'nün montu üzerindeyken yakalandı.

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istanbul, sığınmacı, gasp, afgan, genç