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Afgan gaspçı, genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti: 'Ayaklarını kaybedebilir'
Afgan gaspçı, genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti: 'Ayaklarını kaybedebilir'
İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T02:17+0300
2022-01-29T02:17+0300
türkiye
istanbul
sığınmacı
gasp
afgan
genç
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İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan 23 yaşındaki Berkay Köklü, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.Kanal D'den Elif Yavuz'un haberine göre, kar yağışının etkili olduğu günlerde Gürpınar Balık Hali'ndeki gece mesaisini bitiren Köklü, sabah evine gitmek için yola çıktığında Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi.Gaspçı; telefonu, kıyafetleri ve ayakkabılarını aldığı Köklü'yü dondurucu soğukta ölüme terk etti.Üzerinde sadece pijamaları kalan Köklü, 7-8 saat boyunca kilometrelerce karda yürümek zorunda kaldı.Çocuklarına ulaşamayan aile karakola giderek kayıp bildiriminde bulunurken Köklü, karşılaştığı bir taksicinin telefonundan ağabeyini arayarak yardım istedi.Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.Berkay Köklü'nün babası ise, "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" ifadelerini kullandı.Çaldığı telefonu Fatih'te satmaya çalışan gaspçı ise, Köklü'nün montu üzerindeyken yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211227/tanju-ozcandan-2-bin-kisiye-hakaret-ve-kufur-iddiasiyla-suc-duyurusu-1052150050.html
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istanbul, sığınmacı, gasp, afgan, genç

Afgan gaspçı, genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti: 'Ayaklarını kaybedebilir'

02:17 29.01.2022
© Fotoğraf : Kanal Dİstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken, gasp edilen gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi.
İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken, gasp edilen gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Fotoğraf : Kanal D
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İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Zanlı yakalanırken, gasp edilen gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi.
İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan 23 yaşındaki Berkay Köklü, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
Kanal D'den Elif Yavuz'un haberine göre, kar yağışının etkili olduğu günlerde Gürpınar Balık Hali'ndeki gece mesaisini bitiren Köklü, sabah evine gitmek için yola çıktığında Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edildi.
Gaspçı; telefonu, kıyafetleri ve ayakkabılarını aldığı Köklü'yü dondurucu soğukta ölüme terk etti.
Üzerinde sadece pijamaları kalan Köklü, 7-8 saat boyunca kilometrelerce karda yürümek zorunda kaldı.
Çocuklarına ulaşamayan aile karakola giderek kayıp bildiriminde bulunurken Köklü, karşılaştığı bir taksicinin telefonundan ağabeyini arayarak yardım istedi.
Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.
Berkay Köklü'nün babası ise, "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" ifadelerini kullandı.
Çaldığı telefonu Fatih'te satmaya çalışan gaspçı ise, Köklü'nün montu üzerindeyken yakalandı.
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