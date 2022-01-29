https://tr.sputniknews.com/20220129/altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1053265754.html

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.55 itibarıyla gram... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:07+0300

2022-01-29T17:07+0300

2022-01-29T17:08+0300

ekonomi

abd merkez bankası (fed)

altın

faiz

fiyat

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Dolar, işlemcilerin bu yıl büyük faiz artırımları gerçekleştirileceğini fiyatlamasıyla kilit seviyeleri aşmasının ardından yedi ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü politika toplantısının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada faizlerin daha önceki dönemlerde görülenden daha hızlı yükseltebileceği ihtimaline açık kapı bırakarak Fed’in bu yıl 5 veya daha fazla faiz artırımı gerçekleştirebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.Fed Başkanı’nın verdiği mesajlar doların diğer para birimleri ve değerli metaller karşısında değer kazanmasına neden olurken altın piyasasında geri çekilme yaşandı.ABD’den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu veri de doların değer kazanmasında etkili oldu.Spot piyasada altın fiyatlarıFed etkisi sonrası altın kasımdan bu yana görülen en keskin haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.29 Ocak Cumartesi günü saat 15.55 itibarıyla gram altın 782.53 liradan 1.271.35 liradan işlem gördü.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.791.01 dolar seviyesini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220126/fed-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1053163875.html

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abd merkez bankası (fed), altın, faiz, fiyat