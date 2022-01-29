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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.55 itibarıyla gram... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:07+0300
2022-01-29T17:08+0300
ekonomi
abd merkez bankası (fed)
altın
faiz
fiyat
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Dolar, işlemcilerin bu yıl büyük faiz artırımları gerçekleştirileceğini fiyatlamasıyla kilit seviyeleri aşmasının ardından yedi ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü politika toplantısının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada faizlerin daha önceki dönemlerde görülenden daha hızlı yükseltebileceği ihtimaline açık kapı bırakarak Fed’in bu yıl 5 veya daha fazla faiz artırımı gerçekleştirebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.Fed Başkanı’nın verdiği mesajlar doların diğer para birimleri ve değerli metaller karşısında değer kazanmasına neden olurken altın piyasasında geri çekilme yaşandı.ABD’den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu veri de doların değer kazanmasında etkili oldu.Spot piyasada altın fiyatlarıFed etkisi sonrası altın kasımdan bu yana görülen en keskin haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.29 Ocak Cumartesi günü saat 15.55 itibarıyla gram altın 782.53 liradan 1.271.35 liradan işlem gördü.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.791.01 dolar seviyesini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/fed-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1053163875.html
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abd merkez bankası (fed), altın, faiz, fiyat

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

17:07 29.01.2022 (güncellendi: 17:08 29.01.2022)
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 29 Ocak Cumartesi günü saat 15.55 itibarıyla gram altın 782.53 liradan 1.271.35 liradan işlem gördü.
Dolar, işlemcilerin bu yıl büyük faiz artırımları gerçekleştirileceğini fiyatlamasıyla kilit seviyeleri aşmasının ardından yedi ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.
Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü politika toplantısının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada faizlerin daha önceki dönemlerde görülenden daha hızlı yükseltebileceği ihtimaline açık kapı bırakarak Fed’in bu yıl 5 veya daha fazla faiz artırımı gerçekleştirebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.
Fed Başkanı’nın verdiği mesajlar doların diğer para birimleri ve değerli metaller karşısında değer kazanmasına neden olurken altın piyasasında geri çekilme yaşandı.
ABD’den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu veri de doların değer kazanmasında etkili oldu.

Spot piyasada altın fiyatları

Fed etkisi sonrası altın kasımdan bu yana görülen en keskin haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.
29 Ocak Cumartesi günü saat 15.55 itibarıyla gram altın 782.53 liradan 1.271.35 liradan işlem gördü.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.791.01 dolar seviyesini kaydetti.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
EKONOMİ
Fed, faiz oranlarında değişiklik yapmadı
26 Ocak, 22:04
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