https://tr.sputniknews.com/20220129/annesiyle-tartisan-babasini-tufekle-oldurdu-1053270175.html

Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

Malatya'da Bayram Yılmaz (58), eşiyle tartıştığı sırada eve gelen oğlu Musap Yılmaz (19) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Oğul Yılmaz, polis ekiplerince... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T22:16+0300

2022-01-29T22:16+0300

2022-01-29T22:16+0300

türkiye

malatya

oğul

aile içi şiddet

cinayet

baba

anne

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Olay, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Yılmaz, eşi ile tartışmaya başladı. Dışarıda bulunduğu sırada bağrışma seslerini duyan Yılmaz çiftinin oğlu Musap Yılmaz, eve girerek tartışmaya dahil oldu. Öfkelenen Musap Yılmaz, henüz nerden aldığı belirlenemeyen önceden eve getirdiği av tüfeği ile babasına ateş açtı. Baba Yılmaz, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Babasını öldüren Musap Yılmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürüldü. Bayram Yılmaz ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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malatya, oğul, aile içi şiddet, cinayet, baba, anne