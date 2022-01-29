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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez: AB ve DSÖ'nün Sputnik V'yi onaylamaması hatalı bir tutum
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bir dizi AB ülkesinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Rus Sputnik V aşısına hala daha onay vermemesini hatalı bir tutum olarak niteledi.
Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Fernandez, AB'nin Sputnik V aşısını onaylamaması hakkında "Bence bu, Avrupa'nın hatası ve bunun sebebinin jeopolitik kaygılar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Arjantin'in dünyanın en nitelikli ilaç ve aşı denetim ve onay kurumuna sahip olduğunu ve bu kurumun Sputnik V'ye onay verdiğini vurgulayan Fernandez, "Kurumumuzun çok titiz olduğunu biliyorum ve onlar Rus aşısını onayladı. Bu yüzden, onay sürecinin Avrupa'da neden bu kadar uzun sürdüğüne dair bir açıklamam yok" dedi.
Fernandez, Avrupa ülkelerinin liderlerine ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a Rus aşısının etkili olduğunu söylediğini de vurguladı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Sputnik V'nin tescili için 4 Mart 2021'de başvuru yapmıştı. EMA, yaklaşık 1 yıldır kademeli inceleme prosedürünün devam ettiğini belirtiyor.
Haziran 2021'de inceleme prosedürünün bir sonraki aşamanın Rus tarafının gerekli bilgileri sunmadığı iddiasıyla ertelendiği öne sürülmüş, RDIF bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.
Sürecin uzamasından rahatsız olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, AB'nin Sputnik V aşısının tescili konusunda siyasetten uzak bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söylemişti.
Fernandez, Avrupa ülkelerinin liderlerine ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a Rus aşısının etkili olduğunu söylediğini de vurguladı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Sputnik V'nin tescili için 4 Mart 2021'de başvuru yapmıştı. EMA, yaklaşık 1 yıldır kademeli inceleme prosedürünün devam ettiğini belirtiyor.
Haziran 2021'de inceleme prosedürünün bir sonraki aşamanın Rus tarafının gerekli bilgileri sunmadığı iddiasıyla ertelendiği öne sürülmüş, RDIF bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.
Sürecin uzamasından rahatsız olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, AB'nin Sputnik V aşısının tescili konusunda siyasetten uzak bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söylemişti.