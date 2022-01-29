https://tr.sputniknews.com/20220129/arjantin-devlet-baskani-fernandez-imf-ile-anlastiklarini-duyurdu-1053256812.html

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ile anlaştıklarını duyurdu

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ile anlaştıklarını duyurdu

Borç ödeme konusunda IMF'yle anlaştıklarını açıklayan Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, "Bu anlaşma gelişmemizi sonraya bırakan kısıtlamalar içermemektedir"... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T00:56+0300

2022-01-29T00:56+0300

2022-01-29T00:56+0300

dünya

uluslararası para fonu (imf)

arjantin

borç

alberto fernandez

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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıkladı.Fernandez, başkanlık konutu Olivos'tan yaptığı canlı yayınla ülkesinin IMF'den 2018'de aldığı 44 milyar dolarlık borcun geri ödenmesi için IMF ile anlaşmaya sağlandıklarını söyledi.Sözlerine, “Sizlere, Arjantin hükümetinin IMF ile bir anlaşmaya vardığını açıklamak istiyorum. Yönetmek bir sorumluluk işidir. Önceden bir problemimiz vardı, şimdi ise bir çözümümüz var” diyerek başlayan Arjantin Devlet Başkanı, “Anlaşma olmadan, bir gelecek ufkumuz yoktu. Bu anlaşma ile bugünümüzü düzenleyip bir gelecek inşa edebileceğiz. Bu anlaşma gelişmemizi sonraya bırakan kısıtlamalar içermemektedir” ifadelerini kullandı.Fernandez, anlaşmanın kısıtlamalardan uzak olduğuna değinerek, şunları söyledi:“Bu anlaşma, emeklilerimizin 2020'de telafi ettiğimiz haklarını kısıtlamıyor, bizi bir çalışma reformu yapmaya zorlamıyor. Kamu işlerine yaptığımız yatırımı destekliyor. Bizi, sıfır bütçe açığı hedefine ulaşmaya zorlamıyor. Kamu hizmetlerini etkilemiyor, sosyal harcamalarımızı kısıtlamıyor ve bilim ve teknoloji alanındaki yatırım planlarımıza saygı duyuyor. Bu anlayış, halihazırda başlamış olan ekonomik iyileşmenin sürdürülmesini öngörmektedir. Ulusal hükümetin yaptığı reel harcamalarda düşüş olmayacağını ve bayındırlık yatırımlarında artış olacağını öngörüyor.”'Ödeyebilmemiz için gelişmemiz gerekiyor'Anlaşmanın Arjantin'e bir şart koşmadığını aktaran Fernandez, “Bağımsızlığımızı kullanarak hareket edebilecek büyüme, gelişme ve sosyal adalet politikalarımızı uygulayabileceğiz. Bu, dünyanın yeteneklerimize duyduğu güvene dayalı bir anlaşmadır. Ödeyebilmemiz için gelişmemiz gerekiyor, bundan farklı bir yol mümkün değildi” diye konuştu.Fernandez, anlaşmayı Kongrenin değerlendirmesine sunacağını ve bu konuda herkesin desteğine ihtiyaç duyacağını vurguladı.'Geçmişi unutmadan geleceğe bakalım'IMF'den borç alan eski hükümete işaret eden Fernandez, “Tarih, kimin ne yaptığını, kimin sorun çıkardığını, kimin çözdüğünü yargılayacak. Sizleri, geçmişi unutmadan geleceğe bakmaya çağırıyorum” dedi.Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

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uluslararası para fonu (imf), arjantin, borç, alberto fernandez