https://tr.sputniknews.com/20220129/atina-sahilinde-bulunan-yarali-balina-tedavi-edildikten-sonra-yeniden-suya-birakildi-1053267851.html

Atina sahilinde bulunan yaralı balina, tedavi edildikten sonra yeniden suya bırakıldı

Atina sahilinde bulunan yaralı balina, tedavi edildikten sonra yeniden suya bırakıldı

ATİNA (İHA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Alimos sahilinde bulunan balina, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden denize bırakıldı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T18:13+0300

2022-01-29T18:13+0300

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan Alimos'ta geçtiğimiz günlerde sahile vuran yaralı Cuvier gagalı balinası iyileşti. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığına göre veterinerler, Sahil Güvenlik görevlileri ve dalgıçların yardımıyla kıyıdan kurtarılan balinaya testler yapıldı. Sıvı kaybı, akyuvar azlığı ve kansızlık sorunu yaşadığı tespit edilen balina, sıkı gözetim altında tutularak tedavi edildi. Yunanistan Çevre Bakanı Yardımcısı Georgios Amyras bugün yaptığı açıklamada, balinanın tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldığını duyurdu. Balinanın sahile nasıl vurduğu henüz bilinmiyor. İlk kez Perşembe günü fark edilen balina, küçük bir körfezde sığ sularda mahsur kalmış, ilaç verildikten sonra denize bırakılmıştı. Ancak balina Cuma günü yeniden sahile gelmiş, Yunanistan Attika Kurtarma Ekibi Başkanı Spyros Chrysanthopoulos balinanın durumunun daha ciddi olduğunu, çene, sırt ve alın bölgesinden yaralandığını belirtmişti. Derin sularda yaşayan cuvier gagalı balinalar, sık sık Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası ile batısındaki Lefkada Adası açıklarında görülüyor.

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yunanistan, atina, balina