https://tr.sputniknews.com/20220129/avustralya-acikta-sampiyon-ashleigh-barty-oldu-1053262798.html

Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty oldu

Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty oldu

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenen dünya 1 numarası Ashleigh Barty, şampiyonluğa ulaştı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T13:23+0300

2022-01-29T13:23+0300

2022-01-29T13:23+0300

spor

avustralya açık tenis turnuvası

ashleigh barty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053214160_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_02ed65f1d8df6f2848de970d9e0ac6dd.jpg

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty oldu.Finalde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 mağlup eden dünya 1 numarası, ülkesinde düzenlenen turnuvada zafere ulaşan taraf oldu.İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci sette 5-1 gerideyken rakibinin servislerini art arda kırıp, tie-break'i 7-2 kazandı ve seti 7-7 ile hanesine yazdırıp kupaya uzandı.Bu sonuçla Avustralya Açık'ı 1978'den bu yana ilk kez bir Avustralyalı tenisçi kazandı.Final maçını Avustralyalı ünlü oyuncu Russell Crowe da izledi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya açık tenis turnuvası, ashleigh barty