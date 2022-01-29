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https://tr.sputniknews.com/20220129/avustralya-acikta-sampiyon-ashleigh-barty-oldu-1053262798.html
Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty oldu
Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty oldu
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenen dünya 1 numarası Ashleigh Barty, şampiyonluğa ulaştı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T13:23+0300
2022-01-29T13:23+0300
2022-01-29T13:23+0300
spor
avustralya açık tenis turnuvası
ashleigh barty
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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty oldu.Finalde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 mağlup eden dünya 1 numarası, ülkesinde düzenlenen turnuvada zafere ulaşan taraf oldu.İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci sette 5-1 gerideyken rakibinin servislerini art arda kırıp, tie-break'i 7-2 kazandı ve seti 7-7 ile hanesine yazdırıp kupaya uzandı.Bu sonuçla Avustralya Açık'ı 1978'den bu yana ilk kez bir Avustralyalı tenisçi kazandı.Final maçını Avustralyalı ünlü oyuncu Russell Crowe da izledi
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avustralya açık tenis turnuvası, ashleigh barty
Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty oldu
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenen dünya 1 numarası Ashleigh Barty, şampiyonluğa ulaştı.
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty oldu.
Finalde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 mağlup eden dünya 1 numarası, ülkesinde düzenlenen turnuvada zafere ulaşan taraf oldu.
İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci sette 5-1 gerideyken rakibinin servislerini art arda kırıp, tie-break'i 7-2 kazandı ve seti 7-7 ile hanesine yazdırıp kupaya uzandı.
Bu sonuçla Avustralya Açık'ı 1978'den bu yana ilk kez bir Avustralyalı tenisçi kazandı.
Final maçını Avustralyalı ünlü oyuncu Russell Crowe da izledi