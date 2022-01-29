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Avusturya'da koronavirüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak
Avusturya'da koronavirüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak
Avusturya'da Omicron varyantındaki artışa rağmen hükümet, şubat ayı süresince kademeli olarak bazı Kovid-19 tedbirlerini kaldırma kararı aldı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T21:38+0300
2022-01-29T21:38+0300
koronavirüs
avusturya
salgın
kovid-19
koronavirüs tedbirleri
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.Buna göre, 5 Şubat’tan itibaren yeme içme sektöründeki kapanış saatleri 22.00’den 24.00’e uzatıldı.Alışveriş merkezleri ve mağazalarda zorunlu aşı ve hastalığı geçirmiş olma kuralı 12 Şubat’ta yürürlükten kaldırılacak. 19 Şubat’tan itibaren de yeme içme ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere negatif sonuçlu PCR testle giriş yapılabilecek.Testler 48 saat geçerli olurken, yeni düzenlemeler kapsamında oturma alanı bulunmayan kapalı alanlarda 50 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Bu düzenleme, özellikle düğün ve benzeri etkinlikler için kolaylık sağlayacak.Başbakan Nehammer, vaka sayılarındaki ciddi artışa rağmen hastanelerde tedavi gören ve yoğun bakım hasta sayılarının stabil olduğunu, bu nedenle bazı tedbirlerin kaldırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.Okullarda uygulanan Kovid-19 tedbirlerine yönelik de değişikliklerin yapılacağını aktaran Nehammer, ilgili bakanların yeni düzenlemeleri kamuoyuyla gelecek hafta paylaşacağını söyledi.Avusturya’da son 24 saatte 34 bin 748 yeni vaka görülürken, vaka sayısı 1 milyon 801 bin 40’a yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 14 bin 77’ye çıktı.Yetkililer, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 'cumartesi günü için kayıtlara geçmiş en yüksek günlük vaka sayısı' olduğunun altı çizdi.Tedbirler karşıtı gösteriBaşkent Viyana’da da 10 bine yakın gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 kurallarına uymayan bazı göstericilere cezai işlem yapılırken, polise mukavemet gösteren protestocuların da gözaltına alındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abde-ilk-kapanmada-azalan-hava-kirliligi-en-az-800-hayat-kurtarmis-olabilir-1053161017.html
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avusturya, salgın, kovid-19, koronavirüs tedbirleri

Avusturya'da koronavirüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak

21:38 29.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNERAvusturya koronavirüs
Avusturya koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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Avusturya'da Omicron varyantındaki artışa rağmen hükümet, şubat ayı süresince kademeli olarak bazı Kovid-19 tedbirlerini kaldırma kararı aldı.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, 5 Şubat’tan itibaren yeme içme sektöründeki kapanış saatleri 22.00’den 24.00’e uzatıldı.
Alışveriş merkezleri ve mağazalarda zorunlu aşı ve hastalığı geçirmiş olma kuralı 12 Şubat’ta yürürlükten kaldırılacak. 19 Şubat’tan itibaren de yeme içme ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere negatif sonuçlu PCR testle giriş yapılabilecek.
Testler 48 saat geçerli olurken, yeni düzenlemeler kapsamında oturma alanı bulunmayan kapalı alanlarda 50 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Bu düzenleme, özellikle düğün ve benzeri etkinlikler için kolaylık sağlayacak.
Başbakan Nehammer, vaka sayılarındaki ciddi artışa rağmen hastanelerde tedavi gören ve yoğun bakım hasta sayılarının stabil olduğunu, bu nedenle bazı tedbirlerin kaldırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.
Okullarda uygulanan Kovid-19 tedbirlerine yönelik de değişikliklerin yapılacağını aktaran Nehammer, ilgili bakanların yeni düzenlemeleri kamuoyuyla gelecek hafta paylaşacağını söyledi.
Avusturya’da son 24 saatte 34 bin 748 yeni vaka görülürken, vaka sayısı 1 milyon 801 bin 40’a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 14 bin 77’ye çıktı.
Yetkililer, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 'cumartesi günü için kayıtlara geçmiş en yüksek günlük vaka sayısı' olduğunun altı çizdi.

Tedbirler karşıtı gösteri

Başkent Viyana’da da 10 bine yakın gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.
Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 kurallarına uymayan bazı göstericilere cezai işlem yapılırken, polise mukavemet gösteren protestocuların da gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa, koronavirüs, Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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