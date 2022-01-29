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Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Adalet Bakanlığı'na atanan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:49+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
bekir bozdağ
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti;"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."
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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, açıklama, twitter

Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

12:49 29.01.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLANBekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN
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Adalet Bakanlığı'na atanan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti;
"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."
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