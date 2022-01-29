https://tr.sputniknews.com/20220129/bakan-bozdagdan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-1053262406.html

Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Adalet Bakanlığı'na atanan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T12:49+0300

2022-01-29T12:49+0300

2022-01-29T12:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bekir bozdağ

açıklama

twitter

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti;"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."

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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, açıklama, twitter