Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti;"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."
Adalet Bakanlığı'na atanan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti;
"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum Allah yardımcımız olsun@RTErdogan@abdulhamitgul