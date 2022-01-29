https://tr.sputniknews.com/20220129/belcikada-enflasyon-39-yilin-zirvesinde-1053257497.html

Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde

Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7.59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T01:17+0300

2022-01-29T01:17+0300

2022-01-29T01:17+0300

ekonomi

belçika

enflasyon

fiyat artışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104201/85/1042018578_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_9e4875aca608ac9532f0640336931feb.jpg

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5.71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7.59'a ulaştı.Böylece enflasyon, 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2.98'e çıktı.Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti.Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60.86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4.97 düzeyinde gerçekleşti.Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70.8, doğal gaz fiyatları yüzde 153.7, kalorifer yakıtı yüzde 47.1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25.4 arttı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-enflasyon-2022de-kademeli-olarak-gerileyecek-1052952327.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, enflasyon, fiyat artışı