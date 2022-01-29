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https://tr.sputniknews.com/20220129/belcikada-enflasyon-39-yilin-zirvesinde-1053257497.html
Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde
Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde
Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7.59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T01:17+0300
2022-01-29T01:17+0300
ekonomi
belçika
enflasyon
fiyat artışı
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Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5.71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7.59'a ulaştı.Böylece enflasyon, 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2.98'e çıktı.Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti.Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60.86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4.97 düzeyinde gerçekleşti.Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70.8, doğal gaz fiyatları yüzde 153.7, kalorifer yakıtı yüzde 47.1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25.4 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-enflasyon-2022de-kademeli-olarak-gerileyecek-1052952327.html
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belçika, enflasyon, fiyat artışı

Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde

01:17 29.01.2022
© AP Photo / Francisco SecoBelçika koronavirüs
Belçika koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7.59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5.71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7.59'a ulaştı.
Böylece enflasyon, 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2.98'e çıktı.
Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti.
Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.
Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60.86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4.97 düzeyinde gerçekleşti.
Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70.8, doğal gaz fiyatları yüzde 153.7, kalorifer yakıtı yüzde 47.1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25.4 arttı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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