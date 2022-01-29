https://tr.sputniknews.com/20220129/bidenin-ziyaret-edecegi-pittsburghda-kopru-coktu-10-yarali-1053255759.html

Biden’ın ziyaret edeceği Pittsburgh’da köprü çöktü: 10 yaralı

Biden’ın ziyaret edeceği Pittsburgh’da köprü çöktü: 10 yaralı

ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapıyı incelemek üzere ziyaret edeceği Pensilvanya eyaletinin 2. büyük kenti Pittsburgh'da köprü çöktü. Olayda 10 kişi yaralandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T00:12+0300

2022-01-29T00:12+0300

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köprü

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ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapıyla ilgili konuları ele almak için ziyaret edeceği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir köprü çöktü.Biden’ın ziyaretinden birkaç saat önce çöken köprü nedeniyle 10 kişi yaralandı.Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olay yerinde düzenlediği basın toplantısında kazada can kaybı olmadığını bildirdi.Pittsburgh İtfaiye Şefi Darryl Jones ise, yaralılardan 3’ünün hastaneye sevk edildiğini ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.Jones, çökme meydana geldiği sırada 1’i otobüs toplam 4 aracın köprünün üzerinde bulunduğunu ifade etti.Polis tarafında yapılan açıklamada ise, köprünün çöktüğü bölgede güçlü bir doğalgaz kokusu olduğu bildirilerek, bölgedeki hatta verilen gazın kesildiği belirtildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın çöken köprü konusunda bilgilendirildiği ve söz konusu ziyaretini gerçekleştireceği aktarıldı.

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