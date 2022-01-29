https://tr.sputniknews.com/20220129/binali-yildirim-simdi-onumuzde-yeni-hedeflerimiz-var-1053271132.html

Binali Yıldırım: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var

Binali Yıldırım: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var

Giresun'daki açılış töreninde konuşan AK Partili Binali Yıldırım, “Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Gençlerimiz, kadınlarımız ve geleceğimiz için çok... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T23:41+0300

2022-01-29T23:41+0300

2022-01-29T23:41+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

giresun

binali yıldırım

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde konuşma yaptı.Dereli ilçesinin büyük bir sel felaketi yaşadığını, ilgili tüm bakanların ve yöneticilerin ilk andan itibaren Dereli'de olduklarını belirten Yıldırım, “Orayı mesken tuttular. Yaraları sardılar, acıların hafiflemesine katkı sağladılar” ifadelerini kullandı.'Geçit vermez Eğribel'in belini kırdık'Bir yıl gibi sürede altyapının yenilendiğini, yolların yapıldığını söyleyen Yıldırım, “Lafla peynir gemisi yürümüyor. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' dedik. Liderimizin arkasında dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Şebinkarahisar'dan kara yoluyla geldim. O geçit vermez Eğribel'in belini de kırdık. O tüneli de yaptık ve hizmete soktuk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu hizmetlerin ülkemize getirilmesinde katkısı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.'Giresun'u biz 15 Temmuz gecesi biliriz'“20 yılda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik” diyen Binali Yıldırım, “Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki, 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz' İşte terörle mücadelede evelallah güvenlik kuvvetlerimiz, kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor” diye konuştu.15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: “Giresun'u biz 15 Temmuz gecesi biliriz. Giresun o gece liderinin çağrısıyla ay yıldızlı bayrağıyla meydanlara indi, alçak FETÖ hainlerine hak ettiği dersi verdiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Ezanlarımız dinmedi, milletimiz bu alçaklara asla ve asla geçit vermedi.”Yıldırım, önlerinde yeni hedefler olduğunu ifade ederek, “Yeni yapacak projelerimiz var. Gençlerimiz için, kadınlarımız için, geleceğimiz için çok önemli güzel işlerimiz var” dedi.Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2023'te yapılacağını dile getiren Yıldırım, “Yeni bir destan yazmaya var mısınız? 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor oyla seçmeye hazır mısınız Giresunlular? Siz de bu enerji, sevgi oldukça, biz de Cumhurbaşkanımızın yanında onunla beraber yılmadan, yorulmadan, memleketimiz için milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-giresun-il-danisma-meclisi-toplantisinda-konusuyor--1053265535.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, giresun, binali yıldırım