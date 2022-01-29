https://tr.sputniknews.com/20220129/bursadaki-barajda-ilk-kez-su-samuru-goruldu-1053270935.html

Bursa'daki barajda ilk kez su samuru görüldü

Bursa'daki barajda ilk kez su samuru görüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ilk kez su samuru görüldü. Su samurunun görüntüleri amatör kamera tarafından kaydedildi. Pelikanların da... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T23:23+0300

2022-01-29T23:23+0300

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türkiye

bursa

su samuru

baraj

inegöl

baraj gölü

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İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden vatandaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki hayvanın kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden şahıs yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.

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inegöl

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bursa, su samuru, baraj, inegöl, baraj gölü