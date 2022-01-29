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https://tr.sputniknews.com/20220129/bursadaki-barajda-ilk-kez-su-samuru-goruldu-1053270935.html
Bursa'daki barajda ilk kez su samuru görüldü
Bursa'daki barajda ilk kez su samuru görüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ilk kez su samuru görüldü. Su samurunun görüntüleri amatör kamera tarafından kaydedildi. Pelikanların da... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T23:23+0300
2022-01-29T23:24+0300
türkiye
bursa
su samuru
baraj
inegöl
baraj gölü
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İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden vatandaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki hayvanın kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden şahıs yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.
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bursa, su samuru, baraj, inegöl, baraj gölü

Bursa'daki barajda ilk kez su samuru görüldü

23:23 29.01.2022 (güncellendi: 23:24 29.01.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ilk kez su samuru görüldü. Su samurunun görüntüleri amatör kamera tarafından kaydedildi. Pelikanların da görüntülendiği barajda son olarak su samuru görüntülenmesi iyi bir gelişme olarak değerlendirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ilk kez su samuru görüldü. Su samurunun görüntüleri amatör kamera tarafından kaydedildi. Pelikanların da görüntülendiği barajda son olarak su samuru görüntülenmesi iyi bir gelişme olarak değerlendirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ilk kez su samuru görüldü. Su samurunun görüntüleri amatör kamera tarafından kaydedildi. Pelikanların da görüntülendiği barajda son olarak su samuru görüntülenmesi iyi bir gelişme olarak değerlendirildi.
İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden vatandaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.
Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki hayvanın kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden şahıs yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.
Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.
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