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Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla oynadılar
Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla oynadılar
Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'daki Eğirdir Gölü buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde tavla oynayıp çay içti, bisiklete bindi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T16:26+0300
2022-01-29T16:42+0300
yaşam
buz
tavla
eğirdir
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Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gündüz eksi 2 ila 7, gece ise eksi 11'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde Abdurrahman Sinap ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler. Gölün buz tutmasını fırsat bilen ve hafta sonu olması dolayısıyla Eğirdir Altınkum plajında da vatandaşların buz tutan gölün üzerine çıktıkları gözlemlendi.
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buz, tavla, eğirdir

Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla oynadılar

16:26 29.01.2022 (güncellendi: 16:42 29.01.2022)
© İHA / EMEL TURAN KARTAL-AW530910Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla keyfi yaptılar
Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla keyfi yaptılar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / EMEL TURAN KARTAL-AW530910
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Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'daki Eğirdir Gölü buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde tavla oynayıp çay içti, bisiklete bindi.
Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gündüz eksi 2 ila 7, gece ise eksi 11'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde Abdurrahman Sinap ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler.

Gölün buz tutmasını fırsat bilen ve hafta sonu olması dolayısıyla Eğirdir Altınkum plajında da vatandaşların buz tutan gölün üzerine çıktıkları gözlemlendi.
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