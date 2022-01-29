https://tr.sputniknews.com/20220129/buz-tutan-egirdir-golu-uzerinde-cay-icip-tavla-oynadilar-1053265425.html

Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla oynadılar

Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde çay içip tavla oynadılar

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'daki Eğirdir Gölü buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan gölün üzerinde tavla oynayıp çay içti, bisiklete bindi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T16:26+0300

2022-01-29T16:26+0300

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yaşam

buz

tavla

eğirdir

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Eğirdir'de son dönemde etkili olan ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gündüz eksi 2 ila 7, gece ise eksi 11'e kadar düştüğü ilçenin turistik merkezlerinden Eğirdir Gölü'nde Abdurrahman Sinap ve Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler. Gölün buz tutmasını fırsat bilen ve hafta sonu olması dolayısıyla Eğirdir Altınkum plajında da vatandaşların buz tutan gölün üzerine çıktıkları gözlemlendi.

eğirdir

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buz, tavla, eğirdir