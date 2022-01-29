https://tr.sputniknews.com/20220129/cinsel-iliski-esnasinda-podcast-programi-kaydeden-cift-diger-insanlara-yardim-etmis-oluyoruz-1053250555.html

Cinsel ilişki esnasında podcast programı kaydeden çift: Diğer insanlara yardım etmiş oluyoruz

Cinsel ilişki esnasında podcast programı kaydeden çift: Diğer insanlara yardım etmiş oluyoruz

İngiltere'de yaşayan bir çift, geçen yılın nisan ayından bu yana cinsel deneyimlerini kendilerine ait bir podcast yayınında dinleyicilerle buluşturuyor. Çift... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T00:25+0300

2022-01-29T00:25+0300

2022-01-29T00:25+0300

yaşam

ingiltere

podcast

cinsellik

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İngiltere'nin Sussex kentinde yaşayan 37 yaşındaki 'şifacı' Lacey Haynes ve 40 yaşındaki 'yaşam koçu' eşi Flynn Talbot, katıldıkları bir televizyon programının ardından eleştirilerin odağı haline geldi. Söz konusu eleştirilerin nedeni ise kendilerini 'şifacı' ve 'yaşam koçu' olarak tanıtan çiftin cinsel hayatlarını kaydettikleri Podcast yayınıyla herkesin erişimine açması.Birçok sosyal medya kullanıcısı, herkesin dinleyebileceği bu podcast yayınlarına çocukların erişebilecek olmasının yaratacağı problemlere dikkat çekti ve çifti 'teşhirci' olarak nitelendirdi. 10 yıldan fazla bir süre önce tanışan çift, İngiltere'de yayın yapan This Morning programına katılan çift, seks hayatlarının başlarda oldukça ateşli ve yoğun olduğunu ancak iki çocuktan sonra biraz sıradanlaştığını söyledi. Bu sayede hayatlarının geri kalan döneminde bu şekilde devam etmek istemediklerine karar veren çift, bunun için düşünmeye başladıklarını ifade etti. Bu kararı aldıktan sonra cinsel yaşamlarını canlı tutmak amacıyla daha fazla çaba göstermeye başladıklarını belirten çift, diyet ve egzersizle birlikte bu konu hakkında kitaplar okumaya ve libidolarını artırmalarına yardımcı olmak için yoga yapmaya karar verdiler. Kendi cinselliklerini iyileştirmek adına çıktıkları bu yolda çift, öğrendiklerini başkalarıyla paylaştıkları bir projeyi de hayata geçirdiler. İlişkilerini iyileştirmenin yanı sıra, bu 'eğitim' sürecini bir kazanç kapısı haline getiren çift çevrimiçi kurs ve 'yaşam koçluğu' servisi de sunuyor. 50 farklı ülkeden 170 binden fazla indirilen söz konusu yayınların kesinlikle pornografik içerik taşımadığını iddia eden 'yaşam koçu' ve 'şifacı çift', söz konusu kayıtlarda orgazm oldukları anları dinletmenin yanı sıra cinsellik hakkında sohbetler de gerçekleştiriyor. Cinsel paylaşımlarını kayıt altına alan çift, hem kendi hem de başkalarının cinselliklerini iyileştirdiklerini iddia ediyor.

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ingiltere, podcast , cinsellik