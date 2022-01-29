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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İstismar değil eser siyaseti... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T16:36+0300
2022-01-29T17:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şekilde: Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile millletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.Biz istismar siyaseti değil eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz bu millete sevdalıyızAsla popülizm yapmadık. Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Yalanı iftirayı hakareti kapımıza asla yaklaştırmadık.Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız.. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.Giresun'a son 19 yılda toplam 27 milyar lira yatırım yaptık.Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.Kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan başka dertleri yok.İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik

16:36 29.01.2022 (güncellendi: 17:23 29.01.2022)
© İHA / ERSEN KÜÇÜK - GÖKMEN ŞAHİN-AW530898Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / ERSEN KÜÇÜK - GÖKMEN ŞAHİN-AW530898
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İstismar değil eser siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, "Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şekilde:
Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile millletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.
Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.
Biz istismar siyaseti değil eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.

Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz bu millete sevdalıyız
Asla popülizm yapmadık. Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Yalanı iftirayı hakareti kapımıza asla yaklaştırmadık.
Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız.. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.
Giresun'a son 19 yılda toplam 27 milyar lira yatırım yaptık.
Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.

Kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan başka dertleri yok.

İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.
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