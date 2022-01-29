https://tr.sputniknews.com/20220129/cumhurbaskani-erdogan-giresunda-halka-hitap-ediyor-1053262655.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T12:59+0300

2022-01-29T12:59+0300

2022-01-29T13:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacakSanayide yaşanan doğalgaz sıkıntılarına da değinenen Erdoğan, "Bizim doğalgaz sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan