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https://tr.sputniknews.com/20220129/cumhurbaskani-erdogan-giresunda-halka-hitap-ediyor-1053262655.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:59+0300
2022-01-29T12:59+0300
2022-01-29T13:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacakSanayide yaşanan doğalgaz sıkıntılarına da değinenen Erdoğan, "Bizim doğalgaz sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor 12:59 29.01.2022 (güncellendi: 13:20 29.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak
Sanayide yaşanan doğalgaz sıkıntılarına da değinenen Erdoğan, "Bizim doğalgaz sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.