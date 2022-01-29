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Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacakSanayide yaşanan doğalgaz sıkıntılarına da değinenen Erdoğan, "Bizim doğalgaz sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da halka hitap ediyor

12:59 29.01.2022 (güncellendi: 13:20 29.01.2022)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak

Sanayide yaşanan doğalgaz sıkıntılarına da değinenen Erdoğan, "Bizim doğalgaz sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
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