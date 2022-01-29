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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel olunca biz balıkçıya değil vatandaşımızın yanına gittik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel olunca biz balıkçıya değil vatandaşımızın yanına gittik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’da kar esareti yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesine Giresun'dan göndermede... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T15:41+0300
2022-01-29T16:18+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Giresun’un Dereli ilçesindeki törenin ardından Giresun il merkezine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde Giresunlular’a hitap etti. “3 yıldır gelemediğimiz Giresun’u özlemişiz. Görüyorum ki Giresun da bizi özlemiş” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan “Biz söz verirsek yaparız. Laf değil iş üretiriz, iş...Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarımız ben hep birlikte Doğankent'te Derelideydik; balıkçıya gitmedik. Nereye gittik ? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, onların derdiyle dertlendik. Ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, boran, fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul’da ve öyle kar, boran, fırtına, deprem olacak, sel olacak. Yok Bodrum’a git yok oraya git, yok buraya git, bizim kitabımızda bu yok. Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla. İşte deprem felaketlerinde, o yangın afetlerinde; benim bakan arkadaşlarımız neredeydiler. Antalya'da. Neredeydiler; Muğla'da, Kastamonu, Bozkurt’ta. Peki Cumhurbaşkanı neredeydi ? o da onların yanındaydı. Tek tek dolaştık ne eksiği var ? traktör. Traktörünü gönderdik, ne eksiği var ? binaları yanmış yıkılmış, hemen o binalar yapılıyor. Aynen Dereli'de olduğu gibi. Niye sen devletsin devlet. Sen onları kendi başına bırakamazsın. Hemen onların yanında yerini alacaksın. Eksikleri bir an önce gidereceksin. Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin. Çünkü görevin bunu gerektiriyor” diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel olunca biz balıkçıya değil vatandaşımızın yanına gittik

15:41 29.01.2022 (güncellendi: 16:18 29.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’da kar esareti yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesine Giresun'dan göndermede bulunarak, “Sel felaketi oldu, Bakan arkadaşlarım ve ben hep birlikte Doğankent’te, Derelideydik, balıkçıya gitmedik. Ömür tarafta kar, boran, fırtına esiyor hiç umurlarında değil” dedi.
Giresun’un Dereli ilçesindeki törenin ardından Giresun il merkezine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde Giresunlular’a hitap etti.

“3 yıldır gelemediğimiz Giresun’u özlemişiz. Görüyorum ki Giresun da bizi özlemiş” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan “Biz söz verirsek yaparız. Laf değil iş üretiriz, iş...Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarımız ben hep birlikte Doğankent'te Derelideydik; balıkçıya gitmedik. Nereye gittik ? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk, onların derdiyle dertlendik. Ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, boran, fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul’da ve öyle kar, boran, fırtına, deprem olacak, sel olacak. Yok Bodrum’a git yok oraya git, yok buraya git, bizim kitabımızda bu yok. Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla. İşte deprem felaketlerinde, o yangın afetlerinde; benim bakan arkadaşlarımız neredeydiler. Antalya'da. Neredeydiler; Muğla'da, Kastamonu, Bozkurt’ta. Peki Cumhurbaşkanı neredeydi ? o da onların yanındaydı. Tek tek dolaştık ne eksiği var ? traktör. Traktörünü gönderdik, ne eksiği var ? binaları yanmış yıkılmış, hemen o binalar yapılıyor. Aynen Dereli'de olduğu gibi. Niye sen devletsin devlet. Sen onları kendi başına bırakamazsın. Hemen onların yanında yerini alacaksın. Eksikleri bir an önce gidereceksin. Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin. Çünkü görevin bunu gerektiriyor” diye konuştu.

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