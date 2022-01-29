https://tr.sputniknews.com/20220129/donetsk-ukrayna-ingiliz-uzmanlarin-egittigi-birlikleri-donbasa-gondermeye-hazirlaniyor-1053259159.html
Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor
Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in İngiliz uzmanlardan eğitim alan güçleri... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T03:23+0300
2022-01-29T03:23+0300
2022-01-29T03:23+0300
ukrayna krizi
donbass
denis puşilin
ingiltere
donetsk halk cumhuriyeti
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DHC lideri Denis Puşilin, gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki son durumu değerlendirdi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, "Yeni üç tugay hazır duruma getiriliyor. Aralarından biri hava indirme taarruz tugayı, Lviv eğitim merkezinde İngiliz uzmanların eğitiminden geçti. Bir de dağ komando tugayı ve mekanize tugay var" ifadelerini kullandı.Donetsk lideri, "Tüm bu 3 tugay Donbas’ta, cephe hattı yakınlarına konuşlandırılacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-temas-hatti-yakinindaki-yollara-mayin-dosuyor-1053254220.html
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donbass, denis puşilin, ingiltere, donetsk halk cumhuriyeti
Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in İngiliz uzmanlardan eğitim alan güçleri Donbass'taki cephe hattına göndermeye hazırlandığını duyurdu.
DHC lideri Denis Puşilin, gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki son durumu değerlendirdi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, "Yeni üç tugay hazır duruma getiriliyor. Aralarından biri hava indirme taarruz tugayı, Lviv eğitim merkezinde İngiliz uzmanların eğitiminden geçti. Bir de dağ komando tugayı ve mekanize tugay var" ifadelerini kullandı.
Donetsk lideri, "Tüm bu 3 tugay Donbas’ta, cephe hattı yakınlarına konuşlandırılacak" dedi.