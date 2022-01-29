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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/donetsk-ukrayna-ingiliz-uzmanlarin-egittigi-birlikleri-donbasa-gondermeye-hazirlaniyor-1053259159.html
Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor
Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in İngiliz uzmanlardan eğitim alan güçleri... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T03:23+0300
2022-01-29T03:23+0300
ukrayna krizi
donbass
denis puşilin
ingiltere
donetsk halk cumhuriyeti
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DHC lideri Denis Puşilin, gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki son durumu değerlendirdi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, "Yeni üç tugay hazır duruma getiriliyor. Aralarından biri hava indirme taarruz tugayı, Lviv eğitim merkezinde İngiliz uzmanların eğitiminden geçti. Bir de dağ komando tugayı ve mekanize tugay var" ifadelerini kullandı.Donetsk lideri, "Tüm bu 3 tugay Donbas’ta, cephe hattı yakınlarına konuşlandırılacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-temas-hatti-yakinindaki-yollara-mayin-dosuyor-1053254220.html
donbass
ingiltere
donetsk halk cumhuriyeti
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donbass, denis puşilin, ingiltere, donetsk halk cumhuriyeti

Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor

03:23 29.01.2022
© AFP 2021 / Genya SavilovUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / Genya Savilov
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in İngiliz uzmanlardan eğitim alan güçleri Donbass'taki cephe hattına göndermeye hazırlandığını duyurdu.
DHC lideri Denis Puşilin, gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki son durumu değerlendirdi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, "Yeni üç tugay hazır duruma getiriliyor. Aralarından biri hava indirme taarruz tugayı, Lviv eğitim merkezinde İngiliz uzmanların eğitiminden geçti. Bir de dağ komando tugayı ve mekanize tugay var" ifadelerini kullandı.
Donetsk lideri, "Tüm bu 3 tugay Donbas’ta, cephe hattı yakınlarına konuşlandırılacak" dedi.
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, temas hattı yakınındaki yollara mayın döşüyor
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