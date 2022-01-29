https://tr.sputniknews.com/20220129/donetsk-ukrayna-ingiliz-uzmanlarin-egittigi-birlikleri-donbasa-gondermeye-hazirlaniyor-1053259159.html

Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor

Donetsk: Ukrayna, İngiliz uzmanların eğittiği birlikleri Donbas’a göndermeye hazırlanıyor

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in İngiliz uzmanlardan eğitim alan güçleri... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T03:23+0300

2022-01-29T03:23+0300

2022-01-29T03:23+0300

ukrayna krizi

donbass

denis puşilin

ingiltere

donetsk halk cumhuriyeti

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DHC lideri Denis Puşilin, gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki son durumu değerlendirdi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, "Yeni üç tugay hazır duruma getiriliyor. Aralarından biri hava indirme taarruz tugayı, Lviv eğitim merkezinde İngiliz uzmanların eğitiminden geçti. Bir de dağ komando tugayı ve mekanize tugay var" ifadelerini kullandı.Donetsk lideri, "Tüm bu 3 tugay Donbas’ta, cephe hattı yakınlarına konuşlandırılacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-temas-hatti-yakinindaki-yollara-mayin-dosuyor-1053254220.html

donbass

ingiltere

donetsk halk cumhuriyeti

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donbass, denis puşilin, ingiltere, donetsk halk cumhuriyeti