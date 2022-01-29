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Dünyaca ünlü Rus yazar Anton Çehov, 162 yaşında
© TwitterAnton Çehov
Dünyaca ünlü Rus yazar Anton Çehov, 100’den fazla dile çevrilmiş 300’den fazla farklı eseriyle dünya edebiyatındaki önemli yerini korumaya devam ediyor. 29 Ocak 1860’ta Rusya'da dünyaya gelen ünlü tiyatro yazarı ve modern öykücülüğün kurucusu Çehov, bugün 162 yaşında.
29 Ocak 1860 tarihinde Rusya‘nın güneyinde bir taşra kenti olan Taganrog’da ortanca çocuk olarak dünyaya gelen Anton Pavloviç Çehov, 1876 yılında bakkal dükkanı işleten babasının iflas etmesinin ardından Moskova‘ya taşındı.
Moskova'ya taşınmasının ardınan lise eğitimine burada devam eden Çehov, üniversite eğitimine TIP fakültesinde devam etti. Tıp öğrencisi olduğu dönemde ailesinin gelirine de katkı sunmak amacıyla gülmece dergilerinde yazılar kaleme alan Çehov, üniversiteyi bitirmesinin ardından ilk kitabını yayımlattı.
💬“Noksan söylemek, fazla söylemekten daha iyidir”. "Kısalık yeteneğin kızkardeşidir"— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) January 29, 2022
📖📚 29 Ocak 1860’ta dünyaca ünlü tiyatro yazarı ve modern öykücülüğün kurucusu Anton #Çehov doğdu. #tarihtebugün #Rusya #edebiyat #kültür pic.twitter.com/rAQsC2RqPx
19. yüzyılın en büyük yazarlarından kabul edilen Anton Çehov, 1862 yılındaki kolera salgını sırasında doktor olarak görev yaptı.
15 Temmuz 1904 tarihinde Almanya’nın Badenweiler kentinde 44 yaşında verem hastalığından hayatını kaybeden Anton Çehov’un tüm eserleri, ölümünden 40 yıl sonra 20 cilt halinde yayımlandı.
Modern öykücülüğün kurucusu olarak gösterilen Çehov'un yazdığı eserler sadece edebiyat dünyasına değil, birçok farklı sanat alanında üretimler gerçekleştiren sanatçıları da etkiledi.
15 Temmuz 1904 tarihinde Almanya’nın Badenweiler kentinde 44 yaşında verem hastalığından hayatını kaybeden Anton Çehov’un tüm eserleri, ölümünden 40 yıl sonra 20 cilt halinde yayımlandı.
Modern öykücülüğün kurucusu olarak gösterilen Çehov'un yazdığı eserler sadece edebiyat dünyasına değil, birçok farklı sanat alanında üretimler gerçekleştiren sanatçıları da etkiledi.
7 Mayıs 2015, 05:33