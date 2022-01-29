Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220129/fahrettin-koca-en-yuksek-sesle-soyluyorum-hastalik-eski-gucunde-degil-1053267164.html
Fahrettin Koca: En yüksek sesle söylüyorum, hastalık eski gücünde değil
Fahrettin Koca: En yüksek sesle söylüyorum, hastalık eski gücünde değil
Sağlık Bakanı Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:51+0300
2022-01-29T17:51+0300
koronavirüs
fahrettin koca
kovid-19
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Küresel bir salgınla mücadeleyle zorlu iki yıl geçtiğini söyleyen Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil" dedi.Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı: "Küresel salgın ilan edilmemişken Bilim Kurulu'nu kurup, salgınla mücadele rehberimizi Dünya Sağlık Örgütü'nden önce ilan ettik. Hızla duruma vaziyet ederek tedbirler hayata geçirdik. Aşı programı başladığında vatandaşımızı en hızlı şekilde aşı ile buluşturmuş ve çok kısa sürede vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünü aşıladık. Bilimin gereklerini yerine getirmiş ve her bir vatandaşımızın sıhhat ve selameti için çalıştık. Bunları yaparken sosyal gerçeklerden, hayatın tartışmasız gerekliliklerinden ise taviz vermedik. Vatandaşımız sabretti, azmetti ve bugünlere geldik."'Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler çok geride'Koca, Türkiye'nin salgınla mücadeleyi tamamlarken herkesten önce hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler sağlık hizmetlerinin verilmesinde bizim çok gerimizde kaldıkları gibi kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılmasında da bizi izlediler. Bugün tüm ülkeler, tüm salgın kurallarını nasıl kaldıracaklarını tartışıyor ve karar almaya çalışıyor, oysa biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları tam zamanında ve vatandaşımızı yormadan, yıpratmadan, herkesten önce hayata geçirdik. Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. artık tedbir kişisel."'Güvenli aşıyı yerli olarak geliştirdik'Yerli aşı TURKOVAC'a gösterilen ilgiye müteşekkir olduğunu dile getiren Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Bilimsel tüm gereklilikleri yerine getirerek etkili ve güvenli bir aşıyı tamamen yerli olarak geliştirdik. Ülkemizin gücüne, bilim insanlarımızın başarılarına inanın, onlarla gurur duyun. Aşı tercihinde, 'Benim tercihim TURKOVAC'tır' diye yüksek sesle söyleyin" dedi.Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, kovid-19, omicron

Fahrettin Koca: En yüksek sesle söylüyorum, hastalık eski gücünde değil

17:51 29.01.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / UĞUR ESER
Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Küresel bir salgınla mücadeleyle zorlu iki yıl geçtiğini söyleyen Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgın ilan edilmemişken Bilim Kurulu'nu kurup, salgınla mücadele rehberimizi Dünya Sağlık Örgütü'nden önce ilan ettik. Hızla duruma vaziyet ederek tedbirler hayata geçirdik. Aşı programı başladığında vatandaşımızı en hızlı şekilde aşı ile buluşturmuş ve çok kısa sürede vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünü aşıladık. Bilimin gereklerini yerine getirmiş ve her bir vatandaşımızın sıhhat ve selameti için çalıştık. Bunları yaparken sosyal gerçeklerden, hayatın tartışmasız gerekliliklerinden ise taviz vermedik. Vatandaşımız sabretti, azmetti ve bugünlere geldik."

'Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler çok geride'

Koca, Türkiye'nin salgınla mücadeleyi tamamlarken herkesten önce hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:

Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler sağlık hizmetlerinin verilmesinde bizim çok gerimizde kaldıkları gibi kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılmasında da bizi izlediler. Bugün tüm ülkeler, tüm salgın kurallarını nasıl kaldıracaklarını tartışıyor ve karar almaya çalışıyor, oysa biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları tam zamanında ve vatandaşımızı yormadan, yıpratmadan, herkesten önce hayata geçirdik. Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. artık tedbir kişisel."

'Güvenli aşıyı yerli olarak geliştirdik'

Yerli aşı TURKOVAC'a gösterilen ilgiye müteşekkir olduğunu dile getiren Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Bilimsel tüm gereklilikleri yerine getirerek etkili ve güvenli bir aşıyı tamamen yerli olarak geliştirdik. Ülkemizin gücüne, bilim insanlarımızın başarılarına inanın, onlarla gurur duyun. Aşı tercihinde, 'Benim tercihim TURKOVAC'tır' diye yüksek sesle söyleyin" dedi.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce