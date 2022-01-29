https://tr.sputniknews.com/20220129/fox-tvnin-maske-kimsin-sen-programi-hakkinda-genelge-resmi-gazetede-1053258287.html

FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de

FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de

FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T02:30+0300

2022-01-29T02:30+0300

2022-01-29T02:37+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

fox tv

maske kimsin sen

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.

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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, fox tv, maske kimsin sen