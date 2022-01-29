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FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de
FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de
FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T02:30+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
fox tv
maske kimsin sen
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, fox tv, maske kimsin sen

FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de

02:30 29.01.2022 (güncellendi: 02:37 29.01.2022)
© FOX TVMaske Kimsin Sen? yarışması
Maske Kimsin Sen? yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© FOX TV
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FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.
Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.
© Fotoğraf : Resmi GazeteFOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.
FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.
© Fotoğraf : Resmi Gazete
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