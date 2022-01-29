https://tr.sputniknews.com/20220129/gaziantepte-saglik-calisanlarina-saldiri-1053261178.html

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı

Gaziantep'te hasta yakınları ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık çalışanlarına saldırdı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T11:18+0300

2022-01-29T11:18+0300

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türkiye

saldırı

gaziantep

açıklama

sağlık çalışanı

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Gaziantep'te evinde beyin kanaması geçiren ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen D.Ç.'nin buradaki ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.Hasta yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek serviste çalışan hastane personeline saldırmaya başladı.Saldırı, polis ve özel güvenlikçilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.'Şiddet uygulanması asla kabul edilemez'Gaziantep Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının gece-gündüz fedakarca çalıştığını belirtti.Sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getiren Gül, "Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret, şiddet uygulanması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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saldırı, gaziantep, açıklama, sağlık çalışanı