Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti

Kocaeli'de Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan 45 yaşındaki Saadet Aksoy, çalıştığı esnada kalp krizi geçirdi.Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
Kocaeli’de görevi sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki ebe hayatını kaybetti.
Kocaeli'de Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan 45 yaşındaki Saadet Aksoy, çalıştığı esnada kalp krizi geçirdi.
Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.