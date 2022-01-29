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Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti
Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti
Kocaeli’de görevi sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki ebe hayatını kaybetti. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T00:39+0300
2022-01-29T00:39+0300
türkiye
kocaeli
kalp krizi
ebe
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Kocaeli'de Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan 45 yaşındaki Saadet Aksoy, çalıştığı esnada kalp krizi geçirdi.Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/buyukcekmecede-kalp-krizi-geciren-bir-kisi-kepce-ile-ambulansa-yetistirildi-1053089544.html
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kocaeli, kalp krizi, ebe

Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti

00:39 29.01.2022
© AAAcil servis, hastane
Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Kocaeli’de görevi sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki ebe hayatını kaybetti.
Kocaeli'de Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan 45 yaşındaki Saadet Aksoy, çalıştığı esnada kalp krizi geçirdi.
Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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