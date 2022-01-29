https://tr.sputniknews.com/20220129/iphonea-ios-154-ile-gelecek-ozellikler-belli-oldu-1053267007.html

iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile getireceği yeni özellikler duyuruldu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:46+0300

2022-01-29T17:46+0300

2022-01-29T17:56+0300

yaşam

apple

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güncelleme

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ios 15.4

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Apple kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15.3 güncellemesinin ardından, 15.4 güncellemesini beklemeye başladı.Yeni emojiler geliyorNTV'nin MacRumors'tan aktardığı habere göre, 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için kullanıma açılırken, tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna 15.4 güncellemesiyle birlikte gelecek.Face ID, maske varken çalışacakKovid-19 süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de Face ID. Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.'Evrensel Kontrol' özelliğiUniversal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220127/apple-xboxa-rakip-olmaya-hazirlaniyor-1053210319.html

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apple, iphone, mac, güncelleme, ipad, ios 15.4