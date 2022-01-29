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iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu
iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu
Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile getireceği yeni özellikler duyuruldu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:46+0300
2022-01-29T17:56+0300
yaşam
apple
iphone
mac
güncelleme
ipad
ios 15.4
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Apple kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15.3 güncellemesinin ardından, 15.4 güncellemesini beklemeye başladı.Yeni emojiler geliyorNTV'nin MacRumors'tan aktardığı habere göre, 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için kullanıma açılırken, tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna 15.4 güncellemesiyle birlikte gelecek.Face ID, maske varken çalışacakKovid-19 süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de Face ID. Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.'Evrensel Kontrol' özelliğiUniversal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.
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apple, iphone, mac, güncelleme, ipad, ios 15.4

iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

17:46 29.01.2022 (güncellendi: 17:56 29.01.2022)
© REUTERS / Aly SongApple - logo
Apple - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Aly Song
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Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile getireceği yeni özellikler duyuruldu.
Apple kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15.3 güncellemesinin ardından, 15.4 güncellemesini beklemeye başladı.

Yeni emojiler geliyor

NTV'nin MacRumors'tan aktardığı habere göre, 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.
Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için kullanıma açılırken, tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna 15.4 güncellemesiyle birlikte gelecek.

Face ID, maske varken çalışacak

Kovid-19 süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de Face ID. Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.
iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.

'Evrensel Kontrol' özelliği

Universal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.
iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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