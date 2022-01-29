https://tr.sputniknews.com/20220129/ispanyada-izinli-polis-marketteki-soygunu-onledi-1053262191.html

İspanya'da izinli polis marketteki soygunu önledi

İspanya'da izinli polis marketteki soygunu önledi

İspanya'nın Barcelona kentinde izindeki bir polis memuru, girdiği marketteki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T12:34+0300

2022-01-29T12:34+0300

2022-01-29T12:56+0300

dünya

ispanya

hırsız

market

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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona'da geçtiğimiz pazartesi günü izinli olan bir polis memuru, süpermarkete girdi. Kasanın yanında bir kişinin mağaza çalışanıyla birlikte durduğunu fark eden polis, çalışana her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Ancak çalışan yerine, şüpheli kişi polise cevap vererek her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre polis arkasından yaklaştığı şüpheliyi yakalayarak duruma müdahale etti. Şüphelinin polise direnmesiyle ikisi de yere düştü. Polis şüphelinin sağ elindeki bıçağı alırken, zanlıyı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Soyguna soğukkanlılıkla müdahale eden polis memuru markettekilere kendisini tanıtırken, olay yerine takviye ekip geldi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 47 yaşındaki şüphelinin benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. İzindeki polis memurunun Katalonya'nın polis teşkilatı Mossos d'Esquadra'da çalıştığı öğrenilirken, soygun girişimine müdahale ettiği anların görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

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ispanya, hırsız, market