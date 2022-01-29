https://tr.sputniknews.com/20220129/istanbul-il-saglik-mudurlugunden-ece-erkenin-ambulans-gec-geldi-iddiasina-aciklama-1053260805.html

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına açıklama

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T10:46+0300

2022-01-29T10:46+0300

2022-01-29T10:44+0300

türkiye

cinayet

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

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BJK'nin eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki göstermişti.'Konu titizlikle incelenmiştir'Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."'7 dakika 43 saniyede olay yerine ulaştı'Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.

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cinayet, ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu