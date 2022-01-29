https://tr.sputniknews.com/20220129/istanbulda-jandarma-ekiplerince-3-milyon-sahte-bandrol-ele-gecirildi-1053260452.html

İstanbul'da 3 milyon sahte bandrol ele geçirildi

İstanbul'da 3 milyon sahte bandrol ele geçirildi

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sigara ve alkol ürünlerinde kullanılan 3 milyon sahte bandrol ele geçirildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T09:27+0300

2022-01-29T09:27+0300

2022-01-29T09:27+0300

türkiye

istanbul

operasyon

baskın

jandarma

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda sigara ve alkol ürünlerinde kullanılan sahte bandrol üretildiğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, matbaa olarak kullanılan iş yerine düzenledikleri baskında 3 milyon sahte bandrol, baskı makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.Operasyonda asıl mesleğinin grafiker olduğu tespit edilen ve İstanbul'un yanı sıra bağlantı kurduğu çeşitli illerdeki kişilere sahte bandrol üretip gönderdiği anlaşılan Y.A. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi, şüphelinin bağlantı kurduğu kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Bandrollerin, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen en yüksek miktarda olduğu belirtildi.

türkiye

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istanbul, operasyon, baskın, jandarma