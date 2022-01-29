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https://tr.sputniknews.com/20220129/italyada-sergio-mattarella-yeniden-cumhurbaskanligina-secildi-1053270484.html
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi
İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
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italya, sergio mattarella, cumhurbaşkanlığı

İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

22:35 29.01.2022
© AP Photo / Alessandra TarantinoSergio Mattarella
Sergio Mattarella - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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Ayrıntılar geliyor
İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8. turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
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