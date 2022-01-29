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https://tr.sputniknews.com/20220129/italyada-sergio-mattarella-yeniden-cumhurbaskanligina-secildi-1053270484.html
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi
İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T22:35+0300
2022-01-29T22:35+0300
2022-01-29T22:35+0300
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italya, sergio mattarella, cumhurbaşkanlığı
İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi Ayrıntılar geliyor
İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8. turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.