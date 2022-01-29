Kılıçdaroğlu: Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz, bunu kaldıracağız

Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundasınız. İşsizler ordusu nedir? Demek ki gerçek anlamda sosyal devlet değiliz biz. Eğer milyonlarca gencimiz işsizse, iktidar, sosyal devlet görevini yerine getirmiyor demektir.

Her birimizin sorumluluğu var. Benimki sizden fazla, farkındayım ama sizin de sorumluluğunuz var. Sosyal devlette eğer bir üniversite öğrencisi kamudan yardım alıyorsa sigortalı bir işi olmadığı sürece ondan paranın istenmesi doğru değildir. Ve bunu kaldıracağız artık. Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz.