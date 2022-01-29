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Kılıçdaroğlu: Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz, bunu kaldıracağız
14:13 29.01.2022 (güncellendi: 14:25 29.01.2022)
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İstanbul'da düzenlenen 'Genç İstihdam Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada KYK burslarının geri ödenmesiyle ilgili olarak "Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz, bunu kaldıracağız" dedi.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'dört ayaklı strateji' uygulamaları gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Birinci ayak demokrasidir. Düşünce özgürlüğüdür, yargı bağımsızlığıdır. Eğer düşünce, ifade özgürlüğü yoksa hiçbir sorunu tartışamayız. Yargı bağımsız olmalı ki birilerinin talimatıyla hakim bizleri içeri atmasın. Demokrasi olmalı ki sabahın köründe gençlerin kapılarını polis kırıp içeri girmesin. Bunlar olmadığı takdirde ülkeyi büyütemez, geliştiremez, istihdam ortamı yaratamazsınız. Gençler geleceklerini yurt dışında aramaya başlarlar" dedi.
"Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
Türkiye'nin üretmesi lazım. Üretmek aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın temel noktasıdır. Siyasal bağımsızlığını korumak istiyorsanız ekonomik bağımsızlığınızı kuvvetlendirmek zorundasınız. Aksi halde siyasal bağımsızlığınız tehlikeye girer.
Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundasınız. İşsizler ordusu nedir? Demek ki gerçek anlamda sosyal devlet değiliz biz. Eğer milyonlarca gencimiz işsizse, iktidar, sosyal devlet görevini yerine getirmiyor demektir.
Her birimizin sorumluluğu var. Benimki sizden fazla, farkındayım ama sizin de sorumluluğunuz var. Sosyal devlette eğer bir üniversite öğrencisi kamudan yardım alıyorsa sigortalı bir işi olmadığı sürece ondan paranın istenmesi doğru değildir. Ve bunu kaldıracağız artık. Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz.
Sorunları aşmanın yolu siyaset kurumudur. Siyaset kurumunu sorgulayacaksınız. Yeri geldiğinde çözüm üretip yol göstereceksiniz. Biz buradan Türkiye'yi çekip çıkarmak zorundayız. Bir gücünüz var. Önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek. 'Oy kullanmak istemiyorum' dediğiniz zaman işsizlik, yolsuzluk olabilir ama ben duyarsızım demektir. Eğer şikayetlerinizi bir şekliyle giderecek makamı iktidara taşırsanız o zaman sorunların çözümünde temel aktör olursunuz.