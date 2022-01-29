https://tr.sputniknews.com/20220129/kivanc-tatlitug-ve-basak-dizerin-dogmamis-bebegine-27-milyon-lira-teklif-1053267975.html

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine 2.7 milyon lira teklif

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine 2.7 milyon lira teklif

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 aylık hamile eşi Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edildi... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T18:16+0300

2022-01-29T18:16+0300

2022-01-29T18:54+0300

yaşam

bebek

kıvanç tatlıtuğ

teklif

başak dizer

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebek beklerken, aileye bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor.Markalar reklamlarında Tatlıtuğ çiftinin çocuğunu görmek isterken, 5 aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı konuşuluyor.Akşam gazetesinin haberine göre, bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif eden bir firma, 'hayır' yanıtını aldı.44 yaşındaki ünlü stil danışmanının söz konusu teklifi geri çevirmesinde, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Tatlıtuğ'un rolü olduğu öne sürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220127/erkan-ozermanin-kivanc-tatlituga-iftira-atti-diyerek-sucladigi-azra-akindan-aciklama-1053175506.html

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bebek, kıvanç tatlıtuğ, teklif, başak dizer