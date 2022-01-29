https://tr.sputniknews.com/20220129/kopek-baligi-saldirilari-yuzde-35-artti-1053261083.html

Köpek balığı saldırıları yüzde 35 arttı

Köpek balığı saldırıları yüzde 35 arttı

Köpek balığı saldırıları salgın önlemlerinin olduğu 2020'ye göre artışa geçti. 'Uluslararası Köpek Balıkları Saldırı Merkezi'nin açıkladığı rapora göre, 2021... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T11:15+0300

2022-01-29T11:15+0300

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dünya

saldırı

araştırma

köpek balığı

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2021 yılında köpek balığı saldırısına uğrayan 73 kişiden 11'i yaşamını yitirdi. Bu saldırılar her yıl Uluslararası Köpek Balığı Saldırı Merkezi tarafından kaydediliyor.Florida merkezli kuruluşa göre köpekbalığı saldırısı sebebiyle en çok can kaybının yaşandığı ülke Avustralya. Bir senede 3 kişi hayatını kaybetti.Saldırıların yaşandığı diğer ülkeler Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Güney Afrika oldu.Salgın dönemi 10 yılın en düşük seviyesindeydi2020 yılında salgına yönelik önlemler nedeniyle 10 yılın en düşük köpekbalığı saldırısı kaydedilmişti.Bir yılda 52 kişi köpekbalığı saldırısı kurbanı olmuştu.

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saldırı, araştırma, köpek balığı