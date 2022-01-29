https://tr.sputniknews.com/20220129/kovid-19-karantinasindaki-aile-sobadan-zehirlendi-1053271587.html

Kovid-19 karantinasındaki aile sobadan zehirlendi

Kovid-19 karantinasındaki aile sobadan zehirlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T23:55+0300

2022-01-29T23:55+0300

2022-01-29T23:55+0300

türkiye

antalya

serik

zehirlenme

karantina

soba

koronavirüs

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Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, 41 yaşındaki Ferhat ile 34 yaşındaki Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı.Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay’ı yüzüstü yatakta yatar halde, 1 yaşındaki bebekleri Yasin’i ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay’ı tek kişilik baza yatakta, 5 yaşındaki kızı İkra’yı ise yer yatağında halde buldu.12 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin’in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra’nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik’teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Yasemin Yüceay ve oğlunun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıFerhat Yüceay’ın Belek’te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi.Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112’yi aradık” dedi.

türkiye

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serik

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antalya, serik, zehirlenme, karantina, soba, koronavirüs