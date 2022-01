https://tr.sputniknews.com/20220129/kovid-19-testleri-abdli-yerlilere-ulasamayabilir-1053264688.html

Kovid-19 testleri ABD'li yerlilere ulaşamayabilir

Kovid-19 testleri ABD'li yerlilere ulaşamayabilir

ABD'de kırsal kesimlerde yaşayan yerlilere gönderilecek ücretsiz koronavirüs testlerinin halka ulaşamayabileceği belirtiliyor. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T15:23+0300

2022-01-29T15:23+0300

2022-01-29T15:22+0300

dünya

abd

yerliler

koronavirüs

koronavirüs testi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051268865_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_594898963d5caba1f078aec84706bf8e.jpg

New Mexico gibi kırsalda yaşayanlara da gönderileceği duyurulan test kitlerinin, bölge halkının posta kutularının bulunmadığı ve evlerinin numaralandırılmadığı gerekçesiyle bölge sakinlerine ulaşması mümkün gözükmüyor.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New Mexico'nun Vanderwagen gibi bazı bölgeleri ülkenin en geri kalmış yerleşim yerleri arasında bulunurken bölgede bazı postaneler de kapalı durumda.CDC, 19 Ocak'ta hane başına 4 ücretsiz test talep edilebilen 'COVIDTests.gov' internet sitesini uygulamaya koyarken; elektrik, internet ve su hizmetinin dahi bulunmadığı bölgelerde halkın test talebini yapamayabileceği belirtiliyor.Adil dağıtım mümkün değilUzmanlar, bölge halkına testlerin dağıtılmasında karışıklık yaşanacağı ve bölgeye ulaştırılacak testlerin ise adil şekilde dağıtılamayacağı uyarısında bulunuyor.ABD'de bulunan yerlilerden Navajo milleti başkanı Jonathan Nez, Başkan Joe Biden yönetiminin çalışmaların memnuniyet duyduklarını ancak yerlilerin sorunlarının çözülmesi için daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.Navajo'da şimdiye kadar 48 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken salgına bağlı 1612 can kaybı kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, yerliler, koronavirüs, koronavirüs testi