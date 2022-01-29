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https://tr.sputniknews.com/20220129/kovid-19-testleri-abdli-yerlilere-ulasamayabilir-1053264688.html
Kovid-19 testleri ABD'li yerlilere ulaşamayabilir
Kovid-19 testleri ABD'li yerlilere ulaşamayabilir
ABD'de kırsal kesimlerde yaşayan yerlilere gönderilecek ücretsiz koronavirüs testlerinin halka ulaşamayabileceği belirtiliyor. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T15:23+0300
2022-01-29T15:22+0300
dünya
abd
yerliler
koronavirüs
koronavirüs testi
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New Mexico gibi kırsalda yaşayanlara da gönderileceği duyurulan test kitlerinin, bölge halkının posta kutularının bulunmadığı ve evlerinin numaralandırılmadığı gerekçesiyle bölge sakinlerine ulaşması mümkün gözükmüyor.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New Mexico'nun Vanderwagen gibi bazı bölgeleri ülkenin en geri kalmış yerleşim yerleri arasında bulunurken bölgede bazı postaneler de kapalı durumda.CDC, 19 Ocak'ta hane başına 4 ücretsiz test talep edilebilen 'COVIDTests.gov' internet sitesini uygulamaya koyarken; elektrik, internet ve su hizmetinin dahi bulunmadığı bölgelerde halkın test talebini yapamayabileceği belirtiliyor.Adil dağıtım mümkün değilUzmanlar, bölge halkına testlerin dağıtılmasında karışıklık yaşanacağı ve bölgeye ulaştırılacak testlerin ise adil şekilde dağıtılamayacağı uyarısında bulunuyor.ABD'de bulunan yerlilerden Navajo milleti başkanı Jonathan Nez, Başkan Joe Biden yönetiminin çalışmaların memnuniyet duyduklarını ancak yerlilerin sorunlarının çözülmesi için daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.Navajo'da şimdiye kadar 48 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken salgına bağlı 1612 can kaybı kaydedildi.
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abd, yerliler, koronavirüs, koronavirüs testi

Kovid-19 testleri ABD'li yerlilere ulaşamayabilir

15:23 29.01.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya - koronavirüs - koronavirüs testi
Rusya - koronavirüs - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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ABD'de kırsal kesimlerde yaşayan yerlilere gönderilecek ücretsiz koronavirüs testlerinin halka ulaşamayabileceği belirtiliyor.
New Mexico gibi kırsalda yaşayanlara da gönderileceği duyurulan test kitlerinin, bölge halkının posta kutularının bulunmadığı ve evlerinin numaralandırılmadığı gerekçesiyle bölge sakinlerine ulaşması mümkün gözükmüyor.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New Mexico'nun Vanderwagen gibi bazı bölgeleri ülkenin en geri kalmış yerleşim yerleri arasında bulunurken bölgede bazı postaneler de kapalı durumda.
CDC, 19 Ocak'ta hane başına 4 ücretsiz test talep edilebilen 'COVIDTests.gov' internet sitesini uygulamaya koyarken; elektrik, internet ve su hizmetinin dahi bulunmadığı bölgelerde halkın test talebini yapamayabileceği belirtiliyor.

Adil dağıtım mümkün değil

Uzmanlar, bölge halkına testlerin dağıtılmasında karışıklık yaşanacağı ve bölgeye ulaştırılacak testlerin ise adil şekilde dağıtılamayacağı uyarısında bulunuyor.
ABD'de bulunan yerlilerden Navajo milleti başkanı Jonathan Nez, Başkan Joe Biden yönetiminin çalışmaların memnuniyet duyduklarını ancak yerlilerin sorunlarının çözülmesi için daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Navajo'da şimdiye kadar 48 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken salgına bağlı 1612 can kaybı kaydedildi.
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