https://tr.sputniknews.com/20220129/kredi-karti-faizleri-degisti-1053266312.html

Kredi kartı faizleri değişti

Kredi kartı faizleri değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile şubat ayı için referans faiz yüzde 1.25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1.80 olarak belirlendi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:31+0300

2022-01-29T17:31+0300

2022-01-29T17:31+0300

ekonomi

resmi gazete

faiz

kredi kartı

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Bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usulleri düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı.Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin belirlenmesine esas olan 'referans oranın' hesaplama yöntemi değiştirildi.ANKA'nın aktardığı habere göre, tebliğe eklenen geçici bir madde ile şubat ayı için referans faiz yüzde 1.25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1.80 olarak belirlendi.Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre; şubat ayında geçerli olmak üzere, bankaların kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranı da yüzde 1.80 olarak sabitlendi. Tebliğde şubat ayı için referans faiz oranı yüzde 1.25 oldu. Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu. Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor.Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html

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resmi gazete, faiz, kredi kartı