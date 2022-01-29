https://tr.sputniknews.com/20220129/macaristan-savunma-bakani-benko-ulkeye-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasina-gerek-yok-1053268554.html

Macaristan Savunma Bakanı Benko: Ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına gerek yok

Macaristan Savunma Bakanı Benko: Ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına gerek yok

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, Macaristan'ın yeterli sayıda ulusal silahlı kuvvetlere sahip olduğunu, bu nedenle ülke topraklarında ilave NATO... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T19:37+0300

2022-01-29T19:37+0300

2022-01-29T19:37+0300

ukrayna krizi

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Macaristan’da yayın yapan InfoRadio’ya konuşan Benko, ‘ABD’nin NATO muharebe birliklerinin konuşlarılımasına ilişkin olarak aralarında Macaristan’ın da olduğu bir dizi ülkeyle görüşmeler yürüttüğünün doğru olup olmadığı’ sorusuna yanıt verdi.Benko, ABD ve NATO’nun Kuzey Atlantik İttifakı'nın doğu sınırına veya Ukrayna ve Rusya ile sınır tüm ülkelerle görüşmeler yaptığını dile getirdi.Benko, “Bizim pozisyonumuz, ‘Savunma ve Silahlı Kuvvetlerin Geliştirilmesi Programı’nın ana direktifine uygun olarak, Macaristan'ın halihazırda bir ulusal kuvvet oluşturduğu, ulusal potansiyel oluşturduğu mevcut durumda yabancı silahlı kuvvetler ve birimlere ihtiyaç duymadığı şeklindedir. Bu doğrultuda ilerliyoruz ve mevcut durumda buraya ilave NATO kuvvetlerinin yerleştirilmesini uygun bulmuyoruz ve böyle bir talebimiz yok” dedi.Ukrayna'nın NATO'ya kabulüyle ilgili olarak Benko, Macaristan'ın uzun süredir komşu ülkenin ittifaka üye olma çabalarını desteklediğini belirterek, “Fakat sonra Ukrayna, Transcarpathia'da yaşayan Macarların haklarına karşı çıktı ve ittifak için kabul edilemez davranışlar sergiledi. Bu nedenle hükümetimiz, Ukrayna'nın ittifaka katılmaya henüz hazır olmadığını, NATO'nun beklentilerini karşılamadığını düşünüyor. En son Ukrayna Savunma Bakanı’na, Transkarpatya Macarlarına, Macaristan'da yaşayan ve Ukraynaca konuşan insanlara verdiğimiz hakların aynısı verilirse bu konuyu tekrar konuşabileceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.Daha önce Sky News, NATO üyelerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da 1000 kişilik yeni bir muharebe birliği kurmayı planladıklarını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220129/kremlin-putin-pekinde-zelenskiyle-gorusmeyi-planlamiyor-1053266767.html

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