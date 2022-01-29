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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/macaristan-savunma-bakani-benko-ulkeye-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasina-gerek-yok-1053268554.html
Macaristan Savunma Bakanı Benko: Ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına gerek yok
Macaristan Savunma Bakanı Benko: Ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına gerek yok
Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, Macaristan'ın yeterli sayıda ulusal silahlı kuvvetlere sahip olduğunu, bu nedenle ülke topraklarında ilave NATO... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T19:37+0300
2022-01-29T19:37+0300
ukrayna krizi
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nato
macaristan
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Macaristan’da yayın yapan InfoRadio’ya konuşan Benko, ‘ABD’nin NATO muharebe birliklerinin konuşlarılımasına ilişkin olarak aralarında Macaristan’ın da olduğu bir dizi ülkeyle görüşmeler yürüttüğünün doğru olup olmadığı’ sorusuna yanıt verdi.Benko, ABD ve NATO’nun Kuzey Atlantik İttifakı'nın doğu sınırına veya Ukrayna ve Rusya ile sınır tüm ülkelerle görüşmeler yaptığını dile getirdi.Benko, “Bizim pozisyonumuz, ‘Savunma ve Silahlı Kuvvetlerin Geliştirilmesi Programı’nın ana direktifine uygun olarak, Macaristan'ın halihazırda bir ulusal kuvvet oluşturduğu, ulusal potansiyel oluşturduğu mevcut durumda yabancı silahlı kuvvetler ve birimlere ihtiyaç duymadığı şeklindedir. Bu doğrultuda ilerliyoruz ve mevcut durumda buraya ilave NATO kuvvetlerinin yerleştirilmesini uygun bulmuyoruz ve böyle bir talebimiz yok” dedi.Ukrayna'nın NATO'ya kabulüyle ilgili olarak Benko, Macaristan'ın uzun süredir komşu ülkenin ittifaka üye olma çabalarını desteklediğini belirterek, “Fakat sonra Ukrayna, Transcarpathia'da yaşayan Macarların haklarına karşı çıktı ve ittifak için kabul edilemez davranışlar sergiledi. Bu nedenle hükümetimiz, Ukrayna'nın ittifaka katılmaya henüz hazır olmadığını, NATO'nun beklentilerini karşılamadığını düşünüyor. En son Ukrayna Savunma Bakanı’na, Transkarpatya Macarlarına, Macaristan'da yaşayan ve Ukraynaca konuşan insanlara verdiğimiz hakların aynısı verilirse bu konuyu tekrar konuşabileceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.Daha önce Sky News, NATO üyelerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da 1000 kişilik yeni bir muharebe birliği kurmayı planladıklarını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220129/kremlin-putin-pekinde-zelenskiyle-gorusmeyi-planlamiyor-1053266767.html
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abd, nato, macaristan, asker

Macaristan Savunma Bakanı Benko: Ülkeye ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına gerek yok

19:37 29.01.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, Macaristan'ın yeterli sayıda ulusal silahlı kuvvetlere sahip olduğunu, bu nedenle ülke topraklarında ilave NATO birliklerinin konuşlandırılmasına ihtiyaç olmadığını söyledi.
Macaristan’da yayın yapan InfoRadio’ya konuşan Benko, ‘ABD’nin NATO muharebe birliklerinin konuşlarılımasına ilişkin olarak aralarında Macaristan’ın da olduğu bir dizi ülkeyle görüşmeler yürüttüğünün doğru olup olmadığı’ sorusuna yanıt verdi.
Benko, ABD ve NATO’nun Kuzey Atlantik İttifakı'nın doğu sınırına veya Ukrayna ve Rusya ile sınır tüm ülkelerle görüşmeler yaptığını dile getirdi.
Benko, “Bizim pozisyonumuz, ‘Savunma ve Silahlı Kuvvetlerin Geliştirilmesi Programı’nın ana direktifine uygun olarak, Macaristan'ın halihazırda bir ulusal kuvvet oluşturduğu, ulusal potansiyel oluşturduğu mevcut durumda yabancı silahlı kuvvetler ve birimlere ihtiyaç duymadığı şeklindedir. Bu doğrultuda ilerliyoruz ve mevcut durumda buraya ilave NATO kuvvetlerinin yerleştirilmesini uygun bulmuyoruz ve böyle bir talebimiz yok” dedi.
Ukrayna'nın NATO'ya kabulüyle ilgili olarak Benko, Macaristan'ın uzun süredir komşu ülkenin ittifaka üye olma çabalarını desteklediğini belirterek, “Fakat sonra Ukrayna, Transcarpathia'da yaşayan Macarların haklarına karşı çıktı ve ittifak için kabul edilemez davranışlar sergiledi. Bu nedenle hükümetimiz, Ukrayna'nın ittifaka katılmaya henüz hazır olmadığını, NATO'nun beklentilerini karşılamadığını düşünüyor. En son Ukrayna Savunma Bakanı’na, Transkarpatya Macarlarına, Macaristan'da yaşayan ve Ukraynaca konuşan insanlara verdiğimiz hakların aynısı verilirse bu konuyu tekrar konuşabileceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.
Daha önce Sky News, NATO üyelerinin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da 1000 kişilik yeni bir muharebe birliği kurmayı planladıklarını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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