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Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı
Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı motosikletin plakasını yakalanmamak için oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli gözaltına alındı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:01+0300
2022-01-29T12:01+0300
2022-01-29T12:01+0300
türkiye
manisa
oyuncak ayı
motosiklet
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Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Şehitler Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin plakasının oyuncak ayıyla kapatıldığı belirlendi.Kontrolde motosikletin sabah saatlerinde İshakçelebi Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.Motosikletteki O.E. (21) gözaltına alındı.Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan arandığı öğrenildi.
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manisa, oyuncak ayı, motosiklet
Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı motosikletin plakasını yakalanmamak için oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Şehitler Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin plakasının oyuncak ayıyla kapatıldığı belirlendi.
Kontrolde motosikletin sabah saatlerinde İshakçelebi Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.
Motosikletteki O.E. (21) gözaltına alındı.
Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan arandığı öğrenildi.