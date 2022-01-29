https://tr.sputniknews.com/20220129/norvec-krali-5-harald-hastalandi-gorevi-veliaht-prens-devraldi-1053257045.html

Norveç Kralı 5. Harald hastalandı, görevi veliaht prens devraldı

Norveç Kralı 5. Harald hastalandı, görevi veliaht prens devraldı

Rahatsızlanan Norveç Kralı 5. Harald'ın görevini Veliaht Prens Haakon’un yürüteceği açıklandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T01:08+0300

2022-01-29T01:08+0300

2022-01-29T01:09+0300

dünya

norveç

prens

monarşi

krallık

kovid-19

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Norveç Kralı 5. Harald’ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesi sonrası hastalandığı ve görevine ara verdiği duyuruldu.Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kral için “gerekli tüm muayene ve testlerin yapılacağı” ve görevinin başına dönene kadar işleri Veliaht Prens Haakon’un yürüteceği aktarıldı.Kral 5. Harald, dün Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası Huitfeldt’in Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmıştı.Norveç haber ajansı NTB’ye yaptığı açıklamada Huitfeldt, “Kral Harald, Kraliçe Sonja veya veliaht Prens Haakon’a (virüs) bulaştırmadığımı içtenlikle umuyorum” demişti.Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış; 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

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norveç, prens, monarşi, krallık, kovid-19