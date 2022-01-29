https://tr.sputniknews.com/20220129/peruda-petrol-sizintisi-nedeniyle-rafineri-yoneticilerine-yurt-disina-cikis-yasagi-1053260176.html

Peru'da petrol sızıntısı nedeniyle rafineri yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı

Peru'da petrol sızıntısı nedeniyle rafineri yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı

Peru, Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle İspanyol Repsol şirketi... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T05:37+0300

2022-01-29T05:37+0300

2022-01-29T05:37+0300

dünya

peru

petrol

tonga

patlama

sızıntı

yurt dışı yasağı

yanardağ

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Petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketinin ardından soruşturma başlatan savcılık, Repsol şirketinin 4 yöneticisine 18 ay süreyle yurt dışı çıkış yasağı koydu.Savcılık, açıklamasında, çevre kirliliğinden sorumlu tutulan yöneticiler hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını hatırlatarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması için bu kişilerin Peru'da kalması gerektiğini vurguladı.Şirketin avukatlarından yapılan açıklamada ise savcının talebine karşı çıkılmayacağı belirterek, soruşturma kapsamında iş birliği yapılmaya istekli olunduğu bildirildi.Petrol sızıntısı nedeniyle 'Çevresel Acil Durum' ilan edilmiştiPeru hükümetince, petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle 'etkin ve sürdürülebilir' mücadele amacıyla 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alınmıştı.Savcılık, çevre kirliliği nedeniyle 20 Ocak'ta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.Tankerden petrol sızmıştıTonga’daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar, bu sırada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı 'Mare Doricum' tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.Peru’nun La Pampilla Rafinerisi’nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirmişti.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220123/peruda-petrol-sizintisi-cevresel-acil-durum-ilan-edildi-1053027383.html

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peru, petrol, tonga, patlama, sızıntı, yurt dışı yasağı, yanardağ