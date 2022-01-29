https://tr.sputniknews.com/20220129/putinden-donetsk-ve-luganskta-rus-vatandaslari-icin-yardim-prosedurunun-kolaylastirilmasi-talimati-1053268420.html

Putin'den Donetsk ve Lugansk'ta Rus vatandaşları için yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı

Putin'den Donetsk ve Lugansk'ta Rus vatandaşları için yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T18:57+0300

2022-01-29T18:57+0300

2022-01-29T18:58+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

donetsk

lugansk

kremlin

rus vatandaşı

sosyal yardım

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Kremlin’in internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşlarının Rusya’daki ikamet belgelerini ibraz etmeksizin ‘Devlet Hizmetleri’ portalı aracılığıyla sosyal yardımlar için başvuruda bulunma hakkına sahip olabilecekleri belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu hükümetine, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayan Rusya vatandaşlarına, Rusya Federasyonu topraklarında kayıtlı ikamet belgelerini ibraz etmeksizin sosyal yardımlardan yararlanabilmek için ‘Devlet Hizmetleri’ portalı aracılığıyla başvuruda bulunma imkanı sağlanması talimatı verildi” denildi.Hükümete ayrıca, sosyal yardımların sağlanmasına ilişkin prosedürün değiştirilmesine yönelik öneriler sunması talimatının verildiği kaydedildi.Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, cumhuriyette Rusya Federasyonu vatandaşlığına sahip yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/putinden-macrona-nato-tekliflerimize-yanitinda-esas-guvenlik-endiselerimizi-dikkate-almadi-1053245959.html

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rusya, vladimir putin, donetsk, lugansk, kremlin, rus vatandaşı, sosyal yardım