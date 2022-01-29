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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/putinden-donetsk-ve-luganskta-rus-vatandaslari-icin-yardim-prosedurunun-kolaylastirilmasi-talimati-1053268420.html
Putin'den Donetsk ve Lugansk'ta Rus vatandaşları için yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı
Putin'den Donetsk ve Lugansk'ta Rus vatandaşları için yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T18:57+0300
2022-01-29T18:58+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
donetsk
lugansk
kremlin
rus vatandaşı
sosyal yardım
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Kremlin’in internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşlarının Rusya’daki ikamet belgelerini ibraz etmeksizin ‘Devlet Hizmetleri’ portalı aracılığıyla sosyal yardımlar için başvuruda bulunma hakkına sahip olabilecekleri belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu hükümetine, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayan Rusya vatandaşlarına, Rusya Federasyonu topraklarında kayıtlı ikamet belgelerini ibraz etmeksizin sosyal yardımlardan yararlanabilmek için ‘Devlet Hizmetleri’ portalı aracılığıyla başvuruda bulunma imkanı sağlanması talimatı verildi” denildi.Hükümete ayrıca, sosyal yardımların sağlanmasına ilişkin prosedürün değiştirilmesine yönelik öneriler sunması talimatının verildiği kaydedildi.Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, cumhuriyette Rusya Federasyonu vatandaşlığına sahip yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/putinden-macrona-nato-tekliflerimize-yanitinda-esas-guvenlik-endiselerimizi-dikkate-almadi-1053245959.html
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rusya, vladimir putin, donetsk, lugansk, kremlin, rus vatandaşı, sosyal yardım

Putin'den Donetsk ve Lugansk'ta Rus vatandaşları için yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı

18:57 29.01.2022 (güncellendi: 18:58 29.01.2022)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşları için sosyal yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı verdi.
Kremlin’in internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşlarının Rusya’daki ikamet belgelerini ibraz etmeksizin ‘Devlet Hizmetleri’ portalı aracılığıyla sosyal yardımlar için başvuruda bulunma hakkına sahip olabilecekleri belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu hükümetine, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayan Rusya vatandaşlarına, Rusya Federasyonu topraklarında kayıtlı ikamet belgelerini ibraz etmeksizin sosyal yardımlardan yararlanabilmek için ‘Devlet Hizmetleri’ portalı aracılığıyla başvuruda bulunma imkanı sağlanması talimatı verildi” denildi.
Hükümete ayrıca, sosyal yardımların sağlanmasına ilişkin prosedürün değiştirilmesine yönelik öneriler sunması talimatının verildiği kaydedildi.
Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, cumhuriyette Rusya Federasyonu vatandaşlığına sahip yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığını belirtmişti.
Putin, Macron, Rusya, Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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