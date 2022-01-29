https://tr.sputniknews.com/20220129/resmi-gazete-ilan-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapilmasina-dair-tarife-resmi-gazetede-1053259643.html

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete’de

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete’de

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ilanların satır ücreti 25.50 TL olarak... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T04:15+0300

2022-01-29T04:15+0300

2022-01-29T04:15+0300

türkiye

ücret

resmi gazete

ilan

tarife

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan, Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayınlandı.Buna göre 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan Ücret Tarifesinin 4’üncü maddesi şekilde değiştirildi.İlanların satır ücreti 25.50 TL olarak belirlendi. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürüteceği ifade edildi.

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ücret, resmi gazete, ilan, tarife