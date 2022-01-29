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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rus-elciligi-abdnin-kieve-silah-sevk-etmesi-ukraynayi-gerilimi-tirmandirmaya-tesvik-ediyor-1053264236.html
Rus elçiliği: ABD'nin Kiev'e silah sevk etmesi, Ukrayna'yı gerilimi tırmandırmaya teşvik ediyor
Rus elçiliği: ABD'nin Kiev'e silah sevk etmesi, Ukrayna'yı gerilimi tırmandırmaya teşvik ediyor
Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Washington'un Kiev'e yaptığı silah sevkiyatının Ukrayna'yı gerilimi tırmandırmaya teşvik ettiğini belirtti. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T15:02+0300
2022-01-29T15:00+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
kriz
silah sevkiyatı
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Rusya Büyükelçiliği, Facebook hesabından yayınladığı açıklamayla ABD tarafından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını eleştirdi.Elçilik, "Washington'un Kiev rejimine durmadan yeni silahlar pompalamasının onu Donbass sakinlerine karşı askeri maceralara teşvik ettiği aşikar. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Dokuçayevsk şehrinin yakınlarındaki Yasnoye köyünde bir apartmana ateş açtı" ifadelerini kullandı."ABD makamları, Rusya'nın komşusuna saldırmayı planladığı iddiasıyla her gün Ukrayna'ya yüzlerce ton askeri yardım sağlamaya yönelik hararetli faaliyetlerinin reklamını yapıyor" diye devam eden elçilik, Washington'u 'tebaalarını' Minsk anlaşmalarına uymaya zorlamaya bir kez daha çağırdıklarını kaydetti.Hafta içi Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı çevreleme çabalarını sıkılaştırdıklarına ve Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırdıklarına dikkat çekmişti.Lavrov, "Sınırlarımızda giderek daha provokatif manevralar yapılmasına, Kiev rejiminin NATO'nun yörüngesine çekilmesine, Kiev'e nükleer silah tedarikine, Kiev'in Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklenmesine bakmak yeterli. Hal böyleyken Rusya'ya kendi topraklarındaki tatbikatlara son verme talepleri yöneltilmesi çok saçma" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-direkt-provokasyonlar-gerceklestirmeye-dogru-surukluyor-1053152495.html
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abd, rusya, ukrayna, kriz, silah sevkiyatı

Rus elçiliği: ABD'nin Kiev'e silah sevk etmesi, Ukrayna'yı gerilimi tırmandırmaya teşvik ediyor

15:02 29.01.2022
© Sputnik / Алексей АгарышевRusya'nın Washington Büyükelçiliği
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Алексей Агарышев
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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Washington'un Kiev'e yaptığı silah sevkiyatının Ukrayna'yı gerilimi tırmandırmaya teşvik ettiğini belirtti.
Rusya Büyükelçiliği, Facebook hesabından yayınladığı açıklamayla ABD tarafından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını eleştirdi.

Elçilik, "Washington'un Kiev rejimine durmadan yeni silahlar pompalamasının onu Donbass sakinlerine karşı askeri maceralara teşvik ettiği aşikar. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Dokuçayevsk şehrinin yakınlarındaki Yasnoye köyünde bir apartmana ateş açtı" ifadelerini kullandı.

"ABD makamları, Rusya'nın komşusuna saldırmayı planladığı iddiasıyla her gün Ukrayna'ya yüzlerce ton askeri yardım sağlamaya yönelik hararetli faaliyetlerinin reklamını yapıyor" diye devam eden elçilik, Washington'u 'tebaalarını' Minsk anlaşmalarına uymaya zorlamaya bir kez daha çağırdıklarını kaydetti.

Hafta içi Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı çevreleme çabalarını sıkılaştırdıklarına ve Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırdıklarına dikkat çekmişti.

Lavrov, "Sınırlarımızda giderek daha provokatif manevralar yapılmasına, Kiev rejiminin NATO'nun yörüngesine çekilmesine, Kiev'e nükleer silah tedarikine, Kiev'in Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklenmesine bakmak yeterli. Hal böyleyken Rusya'ya kendi topraklarındaki tatbikatlara son verme talepleri yöneltilmesi çok saçma" demişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
DÜNYA
Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
26 Ocak, 16:24
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