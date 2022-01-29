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Rusya'da ilk kez 110 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya'da ilk kez 110 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saat içinde 113 bin 122 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T20:27+0300
2022-01-29T20:27+0300
koronavirüs
rusya
moskova
st. petersburg
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 113 bin 122 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (98 bin 40) yüzde 15.38 daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 615 bin 779’a ulaştı.Son 24 saat içinde 668 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 330 bin 111 oldu.Gün içinde 30 bin 10 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 10 milyon 189 bin 207 oldu.Başkent Moskova (26 bin 488) en yüksek vakanın görüldüğü kent olurken St. Petersburg (14 bin 939) 2. ve Moskova Bölgesi (10 bin 725) 3. sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/dunya-saglik-orgutu-bu-yil-sputnik-v-asisini-tescilleyebilir-1053211908.html
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rusya, moskova, st. petersburg, vaka, koronavirüs, kovid-19

Rusya'da ilk kez 110 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

20:27 29.01.2022
© Sputnik / Максим БлиновMoskova - Rusya - koronavirüs
Moskova - Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’da son 24 saat içinde 113 bin 122 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 113 bin 122 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (98 bin 40) yüzde 15.38 daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 615 bin 779’a ulaştı.
Son 24 saat içinde 668 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 330 bin 111 oldu.
Gün içinde 30 bin 10 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 10 milyon 189 bin 207 oldu.
Başkent Moskova (26 bin 488) en yüksek vakanın görüldüğü kent olurken St. Petersburg (14 bin 939) 2. ve Moskova Bölgesi (10 bin 725) 3. sırada yer aldı.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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