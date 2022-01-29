https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyadan-atik-su-aritimi-icin-papaya-tohumuyla-cozum-1053257643.html

Rusya’dan atık su arıtımı için papaya tohumuyla çözüm

Rusya’dan atık su arıtımı için papaya tohumuyla çözüm

Rusya’daki Ural Federal Üniversitesi’nden (UrFU) bilim insanları atık suların arıtılması için papaya tohumlarından bir absorban sentezledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T01:26+0300

2022-01-29T01:26+0300

2022-01-29T01:26+0300

yaşam

rusya

sağlık

içme suyu

atık su

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Üniversitenin basın dairesinden yapılan açıklamada, “Papaya tohumları kullanılarak geliştirilen bu absorban ucuz olmasıyla birlikte yüksek emme potansiyeline sahip. Suyu, baskı ve plastik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan, yüksek boyama özelliğine sahip boyadan (kongo kırmızısı) temizliyor” ifadelerini kullandı.Journal of Molecular Liquids dergisinde anlatılan yönteme göre, absorban suda bulunan endüstriyel boyanın yüzde 90’ından fazlasını temizliyor, sağlık için de tehlike teşkil etmiyor.Absorbanın içerisinde papaya tohumu tozu ve demir oksit nanoparçacıkları bulunuyor. Papaya tohumu tozu renklendiricileri giderirken, nanoparçacıklar sorbenti arıtılmış sudan ayrıştırma sürecini hızlandırıyor.Absorban ayrıca temizlendikten sonra yaklaşık beş kez kullanılabiliyor.

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rusya, sağlık, içme suyu, atık su