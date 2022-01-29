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Rusya’dan atık su arıtımı için papaya tohumuyla çözüm
Rusya’dan atık su arıtımı için papaya tohumuyla çözüm
Rusya’daki Ural Federal Üniversitesi’nden (UrFU) bilim insanları atık suların arıtılması için papaya tohumlarından bir absorban sentezledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T01:26+0300
2022-01-29T01:26+0300
yaşam
rusya
sağlık
içme suyu
atık su
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Üniversitenin basın dairesinden yapılan açıklamada, “Papaya tohumları kullanılarak geliştirilen bu absorban ucuz olmasıyla birlikte yüksek emme potansiyeline sahip. Suyu, baskı ve plastik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan, yüksek boyama özelliğine sahip boyadan (kongo kırmızısı) temizliyor” ifadelerini kullandı.Journal of Molecular Liquids dergisinde anlatılan yönteme göre, absorban suda bulunan endüstriyel boyanın yüzde 90’ından fazlasını temizliyor, sağlık için de tehlike teşkil etmiyor.Absorbanın içerisinde papaya tohumu tozu ve demir oksit nanoparçacıkları bulunuyor. Papaya tohumu tozu renklendiricileri giderirken, nanoparçacıklar sorbenti arıtılmış sudan ayrıştırma sürecini hızlandırıyor.Absorban ayrıca temizlendikten sonra yaklaşık beş kez kullanılabiliyor.
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rusya, sağlık, içme suyu, atık su

Rusya’dan atık su arıtımı için papaya tohumuyla çözüm

01:26 29.01.2022
© İHATunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA
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Rusya’daki Ural Federal Üniversitesi’nden (UrFU) bilim insanları atık suların arıtılması için papaya tohumlarından bir absorban sentezledi.
Üniversitenin basın dairesinden yapılan açıklamada, “Papaya tohumları kullanılarak geliştirilen bu absorban ucuz olmasıyla birlikte yüksek emme potansiyeline sahip. Suyu, baskı ve plastik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan, yüksek boyama özelliğine sahip boyadan (kongo kırmızısı) temizliyor” ifadelerini kullandı.
Journal of Molecular Liquids dergisinde anlatılan yönteme göre, absorban suda bulunan endüstriyel boyanın yüzde 90’ından fazlasını temizliyor, sağlık için de tehlike teşkil etmiyor.
Absorbanın içerisinde papaya tohumu tozu ve demir oksit nanoparçacıkları bulunuyor. Papaya tohumu tozu renklendiricileri giderirken, nanoparçacıklar sorbenti arıtılmış sudan ayrıştırma sürecini hızlandırıyor.
Absorban ayrıca temizlendikten sonra yaklaşık beş kez kullanılabiliyor.
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