Rusya'nın nüfusu 1 milyon 40 bin azaldı

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.Rosstat’ın yayınladığı rapora göre, 2021 Ocak-Aralık döneminde Rusya’da ölüm oranı, bir önceki döneme göre yüzde 15.1 yükseldi, yani geçen yıl 2 milyon 445 milyon (2020’de 2 milyon 124 bin) kişi hayatını kaybetti. Doğum ise yüzde 2.3 oranda azalarak 1 milyon 400 bin (2020’de 1 milyon 430 bin) olarak gerçekleşti2020’de doğal nüfus düşüşü 688 bin 700 olarak gerçekleşmişti.
Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.
Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.
Rosstat’ın yayınladığı rapora göre, 2021 Ocak-Aralık döneminde Rusya’da ölüm oranı, bir önceki döneme göre yüzde 15.1 yükseldi, yani geçen yıl 2 milyon 445 milyon (2020’de 2 milyon 124 bin) kişi hayatını kaybetti. Doğum ise yüzde 2.3 oranda azalarak 1 milyon 400 bin (2020’de 1 milyon 430 bin) olarak gerçekleşti
2020’de doğal nüfus düşüşü 688 bin 700 olarak gerçekleşmişti.