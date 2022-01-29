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https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyanin-nufusu-1-milyon-40-bin-azaldi-1053256507.html
Rusya'nın nüfusu 1 milyon 40 bin azaldı
Rusya'nın nüfusu 1 milyon 40 bin azaldı
Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T00:44+0300
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dünya
rusya
doğum
nüfus
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Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.Rosstat’ın yayınladığı rapora göre, 2021 Ocak-Aralık döneminde Rusya’da ölüm oranı, bir önceki döneme göre yüzde 15.1 yükseldi, yani geçen yıl 2 milyon 445 milyon (2020’de 2 milyon 124 bin) kişi hayatını kaybetti. Doğum ise yüzde 2.3 oranda azalarak 1 milyon 400 bin (2020’de 1 milyon 430 bin) olarak gerçekleşti2020’de doğal nüfus düşüşü 688 bin 700 olarak gerçekleşmişti.
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rusya, doğum, nüfus

Rusya'nın nüfusu 1 milyon 40 bin azaldı

00:44 29.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, Moskova, koronavirüs
Rusya, Moskova, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.
Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.
Rosstat’ın yayınladığı rapora göre, 2021 Ocak-Aralık döneminde Rusya’da ölüm oranı, bir önceki döneme göre yüzde 15.1 yükseldi, yani geçen yıl 2 milyon 445 milyon (2020’de 2 milyon 124 bin) kişi hayatını kaybetti. Doğum ise yüzde 2.3 oranda azalarak 1 milyon 400 bin (2020’de 1 milyon 430 bin) olarak gerçekleşti
2020’de doğal nüfus düşüşü 688 bin 700 olarak gerçekleşmişti.
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