https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyanin-nufusu-1-milyon-40-bin-azaldi-1053256507.html

Rusya'nın nüfusu 1 milyon 40 bin azaldı

Rusya'nın nüfusu 1 milyon 40 bin azaldı

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T00:44+0300

2022-01-29T00:44+0300

2022-01-29T00:44+0300

dünya

rusya

doğum

nüfus

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Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusundaki doğal düşüş son bir yıl içinde 1 milyon 40 bin olarak gerçekleşti.Rosstat’ın yayınladığı rapora göre, 2021 Ocak-Aralık döneminde Rusya’da ölüm oranı, bir önceki döneme göre yüzde 15.1 yükseldi, yani geçen yıl 2 milyon 445 milyon (2020’de 2 milyon 124 bin) kişi hayatını kaybetti. Doğum ise yüzde 2.3 oranda azalarak 1 milyon 400 bin (2020’de 1 milyon 430 bin) olarak gerçekleşti2020’de doğal nüfus düşüşü 688 bin 700 olarak gerçekleşmişti.

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rusya, doğum, nüfus