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https://tr.sputniknews.com/20220129/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinde-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-1053261303.html
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T11:22+0300
2022-01-29T11:22+0300
2022-01-29T11:20+0300
türkiye
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin düzenlenen polis operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Ayrıntılar geliyor
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin düzenlenen polis operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.